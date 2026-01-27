我的頻道

義大利：冬奧維安不會看到美ICE街頭值勤

中央社／羅馬27日專電
米蘭冬奧將於2月6日起舉行。(路透)
米蘭冬奧將於2月6日起舉行。(路透)

美國移民暨海關執法局（ICE）將參加義大利冬奧維安，引發爭議。義國內政部長皮安特多西今天與美駐義大使會晤，重申ICE不會從事任何外部執法。義國外長塔加尼也請民眾安心，「不會在街上看到ICE人員值勤」。

ICE近期在美國強勢掃蕩移民造成2死惹議，ICE昨天證實轄下國土安全調查處（HSI）將參加北義冬奧，支援美國國務院外交安全局（DSS）及主辦國，審查並降低跨國犯罪組織帶來的風險，在義大利政壇與社會引發質疑聲浪。冬奧將於2月6日盛大開幕。

義媒安莎通訊社（ANSA）報導，義國內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）今天會見美國駐義大使費爾蒂塔（Tilman J. Fertitta），討論ICE在冬奧保護美國運動員與代表團的工作，並重申確認ICE不會行使任何外部執法。

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）今天出席活動時向媒體強調，在冬奧期間，「民眾不會在街上看到美國ICE人員值勤，只會看到熟悉的制服，義大利憲兵隊、警察和金融警察的制服」。

塔加尼表示，外國執法人員不會在現場值勤，會在安全指揮中心，在任何活動都是如此，並非新鮮事。ICE派到義大利的也並非查緝移民人員，其職責甚至不是確保美國副總統范斯（JD Vance）和國務卿盧比歐（Marco Rubio）的人身安全，那是特勤局的職責，ICE人員可能由美國指派執行情報相關任務。

塔加尼表示，確保所有賓客和運動員安全是首要任務，大型賽事總是伴隨風險，目前義大利沒有收到任何具體警訊，但必須竭盡全力防止任何針對奧運的敵對行為；「雖然有奧運休戰協議，但安全必須隨時得到保障，預防措施也需要各國執法機構間合作。」

安莎通訊社報導，在米蘭-科爾蒂納（Milano Cortina）冬奧會開幕前，義大利國家安全系統將部署約6000名警力負責維安。包括使用無人機等空中監視設備，支援區域安全管控。

米蘭市長沙拉（Giuseppe Sala）則向義大利媒體表示，不論作為義大利人或米蘭市民，他都感受不到內政部長提供的保護，「內政部說ICE人員來參加奧運會有什麼問題？這可是殺人的民兵！」

