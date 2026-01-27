我的頻道

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

拓國際市場 泰國商務部緊盯榴槤產量 重塑形象拚外銷

編譯中心╱綜合26日電
泰國商務部近期密切關注國內榴槤產量與市場動態，同步調查消費需求並規畫行銷措施，準備推出提升榴槤形象的整合方案，以強化品質信任度、拓展國際市場，並穩定提升農民收入，因應日益激烈的全球農產品競爭。

台泰時報26日報導，泰國商務部國內貿易廳長維提亞功表示，官方自產季初期即採取主動作為，持續掌握榴槤產量、市場供需與國內外消費趨勢，確保整體管理符合市場需求，同時維持價格穩定，讓農民獲得合理報酬。

他指出，今年產季東部地區榴槤預計自4月起陸續上市，5月至6月為高峰期；南部地區則自6月起持續供應。相關單位已依各區上市節奏蒐集數據，作為市場調度與產銷分流的重要依據，以避免供應集中造成價格波動。

在市場端，國內貿易廳已加強與相關機構、業者及民間部門合作，調查各時段對品種、成熟度、品質及消費型態的需求，作為行銷與配送規畫基礎，降低產量集中風險，並提升泰國榴槤的整體交易機會。

出口方面，維提亞功指出，泰國榴槤今年仍具拓展空間，尤其中國市場對品質信賴度高，可出口鮮果、果肉及加工食品原料，有助分散大量上市期間的內銷壓力。

他強調，榴槤已是具全球形象的高價值農產品，國內貿易廳正籌備行銷計畫，凸顯品質、標準與品種多樣性，並透過與零售通路、電商及民間夥伴合作，持續提升國內外市場認知度，強化長期競爭力。

