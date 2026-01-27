掃官僚障礙 歐盟擬推48小時開公司制度 全程線上辦理

我的頻道

編譯中心╱綜合26日電
歐盟執委會主席范德賴恩宣布，歐盟計畫推出名為EU Inc.的新公司制度，未來企業可在歐盟境內全程線上辦理設立登記，最快48小時內完成，並一體適用所有成員國，相關立法提案預計3月在布魯塞爾提出。

范德賴恩日前在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表演說時表示，歐盟將提出名為EU Inc.的「第28制度」（28th Regime），也就是在27個成員國法律之外，另設一套歐盟層級的統一公司制度，作為簡化在歐盟設立公司與跨境營運的改革核心。

范德賴恩指出，企業若選擇這套制度，即可在任一成員國完成線上設立，並可在全歐盟營運，不必再逐一適應各國不同的公司法規。

德國總理梅爾茨日前在達沃斯論壇回應有關歐洲競爭力問題時，指出歐洲原本致力打造全球最具競爭力的單一市場，卻在制度發展過程中成為「過度監管的世界冠軍」，繁複官僚程序已拖慢投資與創新腳步。

在此背景下，近年多國新創業者與投資人推動EU Inc.倡議，主張建立一套歐盟層級、統一適用的公司制度，讓企業可在最短時間內完成設立與登記，全程數位化、無須公證程序，並在全歐盟營運。相關建議去年10月交由歐盟執委會審議。

連署支持EU Inc.立法的軟體新創公司Personio執行長倫納告訴德國產經媒體商報（Handelsblatt），若企業能在歐盟統一制度下營運，將有助實現擴張，歐洲應把自身視為單一市場。

德國餐飲供應鏈新創Choco創辦人卡哈布則表示，EU Inc.是一個讓歐洲更適合創業與成長的希望訊號，呼籲歐盟加快立法行動。

然而EU Inc.是否能順利通過仍面臨不少考驗。根據商報，德國綠黨（Greens）歐洲議會議員卡瓦濟尼認為，部分歐盟成員國擔心企業可能藉由歐盟層級制度規避國內法規，因此不願輕易讓渡相關權限。

德國自民黨（FDP）歐洲議會議員哈恩也表示，EU Inc.立法勢必面臨不少阻力。她同時指出，提升歐洲競爭力是當務之急，歐盟已沒有拖延官僚改革與優化投資環境的空間。

