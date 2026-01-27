援俄兵6000人陣亡 金正恩指導紀念雕像創作：英勇永傳頌

我的頻道

編譯中心╱綜合26日電
北韓領導人金正恩(左一)25日訪問萬壽臺創作社，指導將用於紀念在海外作戰犧牲軍人的雕像創作。(朝中社)
北韓領導人金正恩(左一)25日訪問萬壽臺創作社，指導將用於紀念在海外作戰犧牲軍人的雕像創作。(朝中社)

國營北韓中央通信社報導，領導人金正恩25日參觀一家藝術工作室，指導將用於紀念在海外作戰犧牲軍人的雕像創作；金正恩表示，這些雕像將「永遠傳頌令人敬佩子弟的傳奇功績」。

路透報導，南韓、烏克蘭和西方消息指出，根據北韓與俄羅斯簽訂的共同防禦協議，2024年北韓向烏克蘭戰場派遣約1萬4000名士兵與俄羅斯軍隊並肩作戰，其中超過6000人陣亡。

參訪萬壽臺創作社時，金正恩表示，這些雕像將「永遠傳頌朝鮮民主主義人民共和國令人敬佩子嗣的傳奇功績」。這是北韓的正式國名。

金正恩多次高度讚揚赴海外作戰部隊的「英勇事蹟」，親自慰勞、授勳這些軍人，並積極參與陣亡士兵紀念設施籌建工作。金正恩稱其犧牲是支撐共和國強大實力的「永恆基石」，並強調雕像應生動展現其英雄氣概。

外界分析，此舉正值朝鮮勞動黨第九次代表大會召開前夕，旨在透過強化朝俄軍事同盟與愛國主義教育，鞏固內部團結並確立未來五年的政策目標。

分析人士指出，朝鮮勞動黨第九次代表大會預計將於下月初舉行，屆時可能舉行盛大閱兵式。

另一方面，南韓國防部表示，部長安圭伯與來訪的美國戰爭部政策事務次長柯伯吉26日舉行會談時同意，雙方將在首爾發展核動力潛艦上深化合作。

美國戰爭部23日公布的最新國防戰略報告才提到，美國預期在嚇阻北韓方面扮演「較為有限」角色，而由南韓負擔起主要責任。

南韓國防部在聲明中說，為強化南韓對朝鮮半島防衛的領導力及提升韓美兩國安全同盟關係，雙方視核動力潛艦合作為其中一步。

聲明並表示，安圭伯還請求讓戰時作戰管制轉移給首爾的進展速度能加快，以及讓同盟後續措施協調工作能更緊密。

現有約2萬8500名美軍駐紮的南韓去年已承諾，將把國防支出提高到國內生產毛額（GDP）的3.5%。柯伯吉和其他美國官員已讚許這項行動可強化首爾在嚇阻平壤上扮演的角色。

