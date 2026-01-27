援俄兵6000人陣亡 金正恩指導紀念雕像創作：英勇永傳頌

北韓領導人金正恩(左一)25日訪問萬壽臺創作社，指導將用於紀念在海外作戰犧牲軍人的雕像創作。(朝中社)

國營北韓 中央通信社報導，領導人金正恩 25日參觀一家藝術工作室，指導將用於紀念在海外作戰犧牲軍人的雕像創作；金正恩表示，這些雕像將「永遠傳頌令人敬佩子弟的傳奇功績」。

路透報導，南韓 、烏克蘭和西方消息指出，根據北韓與俄羅斯簽訂的共同防禦協議，2024年北韓向烏克蘭戰場派遣約1萬4000名士兵與俄羅斯軍隊並肩作戰，其中超過6000人陣亡。

參訪萬壽臺創作社時，金正恩表示，這些雕像將「永遠傳頌朝鮮民主主義人民共和國令人敬佩子嗣的傳奇功績」。這是北韓的正式國名。

金正恩多次高度讚揚赴海外作戰部隊的「英勇事蹟」，親自慰勞、授勳這些軍人，並積極參與陣亡士兵紀念設施籌建工作。金正恩稱其犧牲是支撐共和國強大實力的「永恆基石」，並強調雕像應生動展現其英雄氣概。

外界分析，此舉正值朝鮮勞動黨第九次代表大會召開前夕，旨在透過強化朝俄軍事同盟與愛國主義教育，鞏固內部團結並確立未來五年的政策目標。

分析人士指出，朝鮮勞動黨第九次代表大會預計將於下月初舉行，屆時可能舉行盛大閱兵式。

另一方面，南韓國防部表示，部長安圭伯與來訪的美國戰爭部政策事務次長柯伯吉26日舉行會談時同意，雙方將在首爾發展核動力潛艦上深化合作。

美國戰爭部23日公布的最新國防戰略報告才提到，美國預期在嚇阻北韓方面扮演「較為有限」角色，而由南韓負擔起主要責任。

南韓國防部在聲明中說，為強化南韓對朝鮮半島防衛的領導力及提升韓美兩國安全同盟關係，雙方視核動力潛艦合作為其中一步。

聲明並表示，安圭伯還請求讓戰時作戰管制轉移給首爾的進展速度能加快，以及讓同盟後續措施協調工作能更緊密。