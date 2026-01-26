南韓前閣揆、李在明政治導師 李海瓚73歲過世

我的頻道

編譯中心／綜合25日電
南韓前國務總理李海瓚25日過世。圖為他2017年5月以特使身分赴北京人民大會堂與中國大陸國家主席習近平會面。(路透)
南韓前國務總理李海瓚25日因心肌梗塞在越南去世，享壽73歲；他曾任直屬南韓總統的統一政策諮詢機構「民主和平統一諮詢會議」首席副議長（副主席）。

韓聯社報導，李海瓚日前赴越南胡志明市出席南韓民主和平統一諮詢會議亞太地區運營委員會會議，23日病倒被緊急送往醫院，因心肌梗塞在當地接受心臟支架手術，但病情未見好轉，在當地時間25日下午離世。

李海瓚被認為是南韓總統李在明的政治導師，曾任七屆國會議員，自2004年6月至2006年3月擔任國務總理。62歲的李在明去年6月當選總統後，李海瓚去年10月被聘任為民主和平統一諮詢會議首席副議長。

南韓總統李在明25日發文悼念稱，南韓失去了民主主義歷史上一位偉大的導師，李海瓚提出的「地區均衡發展」這一全新國家願景，為南韓邁向發達國家奠定了重要基礎。

李海瓚在南韓軍政府時期就投身民主化運動，之後步入政壇。他1998年在金大中政府出任教育部長官，2004年在盧武鉉政府出任國務總理。2018年，他出任南韓執政黨共同民主黨黨主席，帶領該黨在第21屆國會選舉中取得壓倒性勝利。

南韓前國務總理李海瓚25日過世，享壽73歲。圖為他去年11月在首爾出席直屬南韓總...
南韓前國務總理李海瓚25日過世，享壽73歲。圖為他去年11月在首爾出席直屬南韓總統的統一政策諮詢機構「民主和平統一諮詢會議」。(歐新社)

