日相解散眾院民調跌10% 高市早苗首場政策辯論：自己國家自己守護

日本眾議院解散後，眾議員選戰起跑。圖為新政黨「中道改革聯合」的兩位共同代表齊藤鐵夫（揮手者）及其身旁的野田佳彥做街頭民調。(路透)

日本 每日新聞（下稱每日）25日發布最新民調 ，首相兼自民黨總裁（黨魁）高市早苗領導的內閣民意支持率大跌10%，不支持率也比上次調查時增加七個百分點。

根據每日24、25日兩天所做的全國性民調，高市內閣支持率銳減一成，從上次調查時的67%降至57%；不支持率也從上次的22%增至29%。這是高市內閣自去年10月21日上台以來，支持度首次不到60%。

23日解散眾院 後，多位朝野政黨黨魁24、25日兩天參加網路平台及電視台舉辦的辯論會。對日本民眾和外國遊客關心的日本食品消費稅會否調降至零，高市25日在富士電視台節目中說，對執政聯盟提出的食品消費稅「限兩年歸零」主張，目標今年度就達成。最大在野黨立憲民主黨（立民黨）代表（黨魁）、前首相野田佳彥更加碼將盡全力今年就達成食品消費稅「永久歸零」。

高市內閣自上路以來，支持度在各家民調均維持高檔，在每日所做的歷次民調中，皆保持在65%至67%的高檔。

在日本共同社25日發布的最新民調中，44%贊成高市解散眾院、47.3%反對；投票時最重視的議題分別是，高物價的對策（59.3%）、年金等社會保障（26.8%）、景氣與就業（19.3%）及外交與安保（18.7%）。

日本眾議院解散後，朝野政黨領袖24日首度進行政策辯論，是眾院解散後各黨領袖首度同台展開政策交鋒。高市早苗在辯論強調，將全面強化安全保障政策，「沒有守護自身國家的決心與能力，就不會有人替你守護」，她還提到，日本與中國之間仍持續進行各個層級對話。

高市指出，政權成立時的聯合協議中，已納入進一步修訂安全保障三文件強化防衛產業並放寬相關管制等內容，有助於全面提升日本的防衛能力。

針對高市曾在國會答詢表示，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，新政黨「中道改革聯合」共同代表野田佳彥認為，「這種說法明顯加劇與中國的緊張關係」。他表示，「我個人也認為，中國近來做法確實過於強硬，對此日本理應提出嚴正抗議」，但在「認知戰」層面上，日本正被貼上「軍國主義復活」標籤，「我認為，日本對這種指控並沒有做出足夠、有力的反駁」。

高市對此表示，政府並非「完全沒有反駁」。她強調，日本已透過多種管道持續說明立場。

高市也說，日本與中國仍持續進行各個層級對話。她表示，日中之間確實存在多項課題，因此更需要保持對話溝通，「這樣的對話至今仍在進行中」。