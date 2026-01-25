我的頻道

8蒙面匪開車撞穿珠寶店 1分鐘洗劫100萬珠寶

全球10大最難買房城 美占7個 加州包攬前4名

伊朗司法首長：抗議煽動者將遭到毫不寬恕懲罰

中央社／巴黎25日綜合外電報導
伊朗司法首長今天警告，可以預期，近期一波反政府抗議的幕後主使者將遭到「毫不寬恕」懲罰。

法新社報導，本月稍早源自於不滿生活成本高漲的抗議行動演變成為一波更大規模抗議運動，對這個伊斯蘭共和國神職領導層構成近年來最嚴峻挑戰。

隨著政府展開鎮壓並切斷網路、使國內幾乎與外界隔絕，這波抗議逐漸消退。

司法部門的網站「米桑線上」（Mizan Online）引述司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）指出：「民眾要求被告及煽動暴亂、恐怖行動和暴力的主要嫌犯能盡速接受審判並在罪名成立時受到懲罰，這合乎情理。」

他進一步指出，「調查過程必須最為嚴謹」，並且堅稱「司法正義就是要對那些持械殺人、縱火、破壞、屠殺的罪犯，毫不寬恕地予以審判和處罰」。

伊朗政府表示，這波抗議造成3117人死亡，其中2427人被政府界定為「烈士」，以這個詞彙將安全部隊成員和無辜旁觀者，與當局指控受美國及以色列煽動的「暴民」作出區隔。

然而人權團體認為，死者多數為抗議群眾，並記錄到數千人喪生。總部設在挪威的伊朗人權（Iran Human Rights）表示，最終死亡人數可能超過2萬5000人。

伊朗 司法部 以色列

伊朗暴力鎮壓示威 流亡王后：堅信民眾終將贏得勝利

庫德族「浮根青年」從難民身分看伊朗示威潮 生存險如刀尖

川普要「決定性」打擊伊朗 美軍F-15E戰機抵中東、林肯號航向波斯灣

伊朗：攻擊最高領袖視同宣戰 暗示仍可能執行處決

