川普譏北約軍在阿富汗「躲後方」 英相促道歉 哈利王子也發聲

編譯中心／綜合24日電
英國首相施凱爾（右）要求美國總統川普（左），就有關北約盟友軍隊在阿富汗戰爭中未上前線作戰的言論道歉。（路透資料照片）

川普總統日前受訪貶低北約盟國，宣稱盟軍在阿富汗支援美國對抗神學士（塔利班）的戰事中，「待在後方一點，刻意離前線遠一些」。英國方面，首相施凱爾嚴詞批評川普，稱他的言論「侮辱且相當令人震驚」，呼籲川普為此道歉。曾兩度派駐阿富汗的英國哈利王子對此呼籲，應「誠實且莊重談論」北約部隊的犧牲。

英國國防部表示，美國發生911恐怖攻擊事件後，2001年9月到2021年8月超過15萬名英軍在阿富汗服役。英國是美國率領聯軍中的第2大出兵國。根據英國官方數字，在阿富汗陣亡的457名英軍中，有405人是在敵對軍事行動中殉職。據報美軍折損2400多人。加拿大、法國、德國、義大利、丹麥等國也有士兵陣亡。

BBC報導，哈利23日向在阿富汗衝突中喪生的北約部隊致敬，「我曾在當地服役，在那裡結交終生的朋友，也失去了摯友。」

他發布聲明稱，北約士兵的犧牲應獲得尊重。他指出，北約於2001年史上首次、也是迄今唯一一次啟動第五條款，「這意味著每個盟國都有義務在阿富汗與美國站在一起。盟友們回應了這項號召。」他強調：「數以千計的生命自此徹底改變。為人父母者埋葬了兒女，孩子失去了父親或母親，無數家庭至今仍承受著這一切所付出的代價。」

就連一向標榜與川普陣營理念相近的英國改革黨（Reform UK）黨魁法拉吉（Nigel Farage）也駁斥川普的說法，還說「我國軍人與美軍在阿富汗並肩作戰20年，英勇無畏」。

川普22日表示，「不確定」北約在美國遭受威脅時，是否能通過捍衛美國的「終極考驗」。他還說：「我們從來就不需要他們……他們會說自己派了一些部隊去阿富汗……是的，他們確實派了，但就是躲在後面，離前線遠遠的。」他並補充指出，美國對歐洲以及許多其他國家「一直都非常好」，「這必須是雙向的」。

川普在越戰期間曾五度獲得徵兵緩期，其中四次因學業原因，另一次則因骨刺。他對北約盟軍的批評不僅在國內引發爭議，加拿大與波蘭等盟國的部長級官員與政治人物也相繼表達譴責。

丹麥總理佛瑞德里克森24日發文痛批這種說法「令人無法接受」。波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什也表示，他期望外界尊重波蘭退役軍人，「他們用行動證明了對國家的貢獻以及對盟友的承諾」。

白宮駁斥施凱爾的評論並為川普辯護。聲明指出：「川普總統完全正確，美國對北約的貢獻超越其他成員國的總和。」

川普 阿富汗 北約

