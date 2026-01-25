「在格陵蘭牽企鵝」川普AI圖成笑柄 迷因幣意外暴漲800%

白宮的貼圖看似川普牽著企鵝在格陵蘭漫步的背影。（摘自白宮X）

格陵蘭 的風波看似暫時告一段落。白宮 在社群網站的合成貼圖引發「川普地理科死當」的訕笑，主因是AI生成的圖片顯示，川普在雪地中與企鵝同行的背影，企鵝手持美國國旗象徵已經歸順，另有格陵蘭旗，並搭配「擁抱企鵝」的文字。

最大的問題是，北極區的格陵蘭不會有企鵝出現，野生企鵝只會出現在南極、南半球，格陵蘭應該配北極熊，但川普大概不會在乎這種細節或基本常識。一名用戶也表示，企鵝腳印和步伐絕對不會和人類一樣大，白宮上傳這種圖片「太尷尬了」。

值得注意的是，白宮上傳這張照片後，以Solana區塊鏈為基礎的迷因幣PENGUIN價格飆漲，24小時漲幅超過800%，市值突破6000萬美元。

白宮使用的迷因靈感可能來自2007年紀錄片「冰旅紀事」（Encounters at the End of the World），這部紀錄片有一個一隻阿德利企鵝離開棲息地，獨自走向南極內陸的片段，這個片段後來被改造成「虛無主義企鵝」迷因。

丹麥 總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）23日表示，在嚴峻的形勢下，丹麥堅定支持格陵蘭島，丹麥政府與格陵蘭島自治政府將密切合作，通過外交和政治途徑解決格陵蘭島所面臨問題。佛瑞德里克森當天抵達努克訪問。她向媒體發表簡短講話，表示此訪是為了表達丹麥對格陵蘭島的堅定支持。她同時表示，過去一段時間對丹麥和格陵蘭島來說「非常艱難」，當前時期她與格陵蘭島自治政府總理尼爾森「保持非常緊密的聯繫」。

據丹麥媒體報導，佛瑞德里克森23日早上在比利時布魯塞爾會見了北約祕書長呂特，並在社交媒體發文說，「北極地區的防禦和安全是整個北約的共同責任」。