美國重兵將抵中東 伊朗全國高度戒備：任何攻擊視為全面戰爭

美軍航艦「林肯號」等海陸空軍事資產正陸續向中東集結。圖為林肯號（左）2019年11月在波灣某處。（美聯社）

隨著美國總統川普 暗示保留對伊朗 鎮壓示威潮發動軍事打擊的可能性，五角大廈上周已派包括美軍「林肯號」航艦打擊群與數千名官兵在內的美軍前往中東。航班追蹤數據分析師注意到，數十架美軍運輸機也飛往該區域。

美聯社23日引述一位美國海軍官員報導，航艦「林肯號」與三艘驅逐艦本周稍早已離開南海向西航行，還需數日才能抵達阿拉伯。該打擊群正在印度洋，一趕抵中東，將與停泊在巴林港的三艘濱海作戰艦，和在波斯灣海域航行的另兩艘美軍驅逐艦會合。

林肯號的抵達將增添約5700名兵力。美國在中東擁有多座基地，卡達的烏代德空軍基地駐紮數千美軍，是美國中央司令部的前進司令部。

為了施壓委內瑞拉及馬杜洛，川普政府此前將部分軍事資產從中東轉移至加勒比海。全球最大航艦「福特號」去年10月銜命與數艘驅逐艦從地中海駛向加勒比海，而去年6月協助打擊伊朗核設施的航艦「尼米茲」號去年10月也駛離該區。

美國中央司令部在社媒寫道，空軍F-15「鷹式」戰機已駐防中東，以強化戰備並促進區域安全與穩定。英國國防部22日也表示，已部署「颱風」戰機至卡達履行防衛職責。

上述行動和去年類似。當時美國部署愛國者飛彈等防空系統，防止伊朗在三個關鍵核設施遭轟炸後反擊。伊朗在美國空襲幾天後就向烏代德發射數十枚飛彈報復。

一名伊朗高級官員稱，伊朗將把任何形式的攻擊，都視作「對伊朗的全面戰爭」，並將對此作出最強硬回應。他說，伊朗注意到美國正向中東地區增派兵力，希望這並非意在發動真正的軍事對抗，但伊朗軍方已為最壞情況做好準備，全國正處於高度戒備狀態。

以色列 總理內唐亞胡則多次警告，伊朗若彈襲以國，後果是「毀滅性」。聯合國則呼籲各方克制，避免情勢失控。

法國航空聲明，鑑於中東情勢決定暫停飛往杜拜的航班。荷蘭皇家航空也已停飛往以色列特拉維夫、阿拉伯聯合大公國杜拜、沙烏地阿拉伯達曼及利雅德的航班，且不會飛越伊拉克、伊朗及以色列等中東數國領空。