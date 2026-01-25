我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

美國重兵將抵中東 伊朗全國高度戒備：任何攻擊視為全面戰爭

編譯中心／綜合24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美軍航艦「林肯號」等海陸空軍事資產正陸續向中東集結。圖為林肯號（左）2019年11月在波灣某處。（美聯社）
美軍航艦「林肯號」等海陸空軍事資產正陸續向中東集結。圖為林肯號（左）2019年11月在波灣某處。（美聯社）

隨著美國總統川普暗示保留對伊朗鎮壓示威潮發動軍事打擊的可能性，五角大廈上周已派包括美軍「林肯號」航艦打擊群與數千名官兵在內的美軍前往中東。航班追蹤數據分析師注意到，數十架美軍運輸機也飛往該區域。

美聯社23日引述一位美國海軍官員報導，航艦「林肯號」與三艘驅逐艦本周稍早已離開南海向西航行，還需數日才能抵達阿拉伯。該打擊群正在印度洋，一趕抵中東，將與停泊在巴林港的三艘濱海作戰艦，和在波斯灣海域航行的另兩艘美軍驅逐艦會合。

林肯號的抵達將增添約5700名兵力。美國在中東擁有多座基地，卡達的烏代德空軍基地駐紮數千美軍，是美國中央司令部的前進司令部。

為了施壓委內瑞拉及馬杜洛，川普政府此前將部分軍事資產從中東轉移至加勒比海。全球最大航艦「福特號」去年10月銜命與數艘驅逐艦從地中海駛向加勒比海，而去年6月協助打擊伊朗核設施的航艦「尼米茲」號去年10月也駛離該區。

美國中央司令部在社媒寫道，空軍F-15「鷹式」戰機已駐防中東，以強化戰備並促進區域安全與穩定。英國國防部22日也表示，已部署「颱風」戰機至卡達履行防衛職責。

上述行動和去年類似。當時美國部署愛國者飛彈等防空系統，防止伊朗在三個關鍵核設施遭轟炸後反擊。伊朗在美國空襲幾天後就向烏代德發射數十枚飛彈報復。

一名伊朗高級官員稱，伊朗將把任何形式的攻擊，都視作「對伊朗的全面戰爭」，並將對此作出最強硬回應。他說，伊朗注意到美國正向中東地區增派兵力，希望這並非意在發動真正的軍事對抗，但伊朗軍方已為最壞情況做好準備，全國正處於高度戒備狀態。

以色列總理內唐亞胡則多次警告，伊朗若彈襲以國，後果是「毀滅性」。聯合國則呼籲各方克制，避免情勢失控。

法國航空聲明，鑑於中東情勢決定暫停飛往杜拜的航班。荷蘭皇家航空也已停飛往以色列特拉維夫、阿拉伯聯合大公國杜拜、沙烏地阿拉伯達曼及利雅德的航班，且不會飛越伊拉克、伊朗及以色列等中東數國領空。

伊朗 以色列 川普

上一則

亞洲首富么子150萬元新腕表 內嵌雕像坐金黃椅還鑲397顆寶石

下一則

「在格陵蘭牽企鵝」川普AI圖成笑柄 迷因幣意外暴漲800%

延伸閱讀

火頭四起 戰狼啞口無言

火頭四起 戰狼啞口無言
伊朗暴力鎮壓示威 流亡王后：堅信民眾終將贏得勝利

伊朗暴力鎮壓示威 流亡王后：堅信民眾終將贏得勝利
庫德族「浮根青年」從難民身分看伊朗示威潮 生存險如刀尖

庫德族「浮根青年」從難民身分看伊朗示威潮 生存險如刀尖
川普要「決定性」打擊伊朗 美軍F-15E戰機抵中東、林肯號航向波斯灣

川普要「決定性」打擊伊朗 美軍F-15E戰機抵中東、林肯號航向波斯灣

熱門新聞

加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
印度信實集團董事長安巴尼小兒子阿南特的名貴新表。（擷自Jacob & Co Instagram）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅