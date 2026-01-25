我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

川普效應+物價飛漲 法國遊客來美人數降

編譯中心／綜合24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
由於「川普效應」和購買力等因素，赴美國觀光的法國遊客人數在2025年減少7%。圖為去年美國感恩節假期，旅客在喬治亞州亞特蘭大國際機場拖著行李行走。（歐新社資料照片）
由於「川普效應」和購買力等因素，赴美國觀光的法國遊客人數在2025年減少7%。圖為去年美國感恩節假期，旅客在喬治亞州亞特蘭大國際機場拖著行李行走。（歐新社資料照片）

由於政治氛圍和購買力等因素，赴美國觀光的法國遊客人數在2025年減少7%。法國旅遊業者認為價格高漲是原因之一，也有業者代表指出存在「（美國總統）川普效應」。

世界報報導，專門經營美洲行程的法國旅行社AmériGo表示，包含大峽谷的美國西部觀光行程5年前的費用約每人3000歐元（約3550美元），但由於通貨膨脹、物價飛漲，如今至少要花5500歐元，「美國對法國人來說已成一個昂貴目的地」，遊客自然減少。

旅遊業人士認為，除了價格因素，川普（Donald Trump）一年來對歐洲的政策和政治氛圍也打消部分遊客赴美的意願，另有些人因為美國「電子旅行授權系統」（ESTA）的新要求而卻步。按照新的要求，申請人須提供5年內的社群媒體活動紀錄等資料。

報導指出，透過旅行社安排旅遊行程只占所有赴美旅行的一部分，但也反映法國遊客一年來對美國的興趣呈下滑趨勢。

據美國國家旅遊辦公室統計，2025年前10個月赴美的法國人減少7%，德國人減少12%，墨西哥人減少9%，加拿大人驟減22%。

費加洛報報導，法國旅遊業者協會（Seto）數據也顯示，法國赴美團體行程訂單從2024年11月到2025年10月下滑14.6%；單以2025年12月底數據來看，2026年夏季行程預訂量甚至暴跌29%以上。

世界旅遊觀光協會也估計，在全球旅遊業成長之際，美國2025年的外國遊客數下滑6%。據協會臨時執行長格瓦拉（Gloria Guevara）觀察，與美國反移民政策相關的憂慮促使一些遊客選擇去歐洲或日本。

一名讀者在報導下方留言說，他自從川普第一次當選後就沒再踏上美國領土，寧可把錢花在別的地方。但也有人指出，美國不是只有川普及其支持者，美國人民不應承受網路上蔓延的仇恨，這些反美言論反而更令人想親自去當地觀察。

川普 觀光 墨西哥

上一則

「我只喜歡美的事物」 時尚大帝范倫鐵諾留下半世紀傳奇

下一則

三方首次會談結束未達共識 俄美烏近期將續談

延伸閱讀

川普威脅賞加拿大100%關稅 卡尼喊話加人：愛買國貨

川普威脅賞加拿大100%關稅 卡尼喊話加人：愛買國貨
川普揚言祭100%關稅 加官員：未推動加中自貿協定

川普揚言祭100%關稅 加官員：未推動加中自貿協定
格陵蘭議題正在風頭浪尖 川普前幕僚想在上頭蓋資料中心受阻

格陵蘭議題正在風頭浪尖 川普前幕僚想在上頭蓋資料中心受阻
川普貼文連發 公布明州死者槍枝 譴責明州州長及市長

川普貼文連發 公布明州死者槍枝 譴責明州州長及市長

熱門新聞

加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
印度信實集團董事長安巴尼小兒子阿南特的名貴新表。（擷自Jacob & Co Instagram）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅