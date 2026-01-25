川普效應+物價飛漲 法國遊客來美人數降

由於「川普效應」和購買力等因素，赴美國觀光的法國遊客人數在2025年減少7%。圖為去年美國感恩節假期，旅客在喬治亞州亞特蘭大國際機場拖著行李行走。（歐新社資料照片）

由於政治氛圍和購買力等因素，赴美國觀光 的法國遊客人數在2025年減少7%。法國旅遊業者認為價格高漲是原因之一，也有業者代表指出存在「（美國總統）川普 效應」。

世界報報導，專門經營美洲行程的法國旅行社AmériGo表示，包含大峽谷的美國西部觀光行程5年前的費用約每人3000歐元（約3550美元），但由於通貨膨脹、物價飛漲，如今至少要花5500歐元，「美國對法國人來說已成一個昂貴目的地」，遊客自然減少。

旅遊業人士認為，除了價格因素，川普（Donald Trump）一年來對歐洲的政策和政治氛圍也打消部分遊客赴美的意願，另有些人因為美國「電子旅行授權系統」（ESTA）的新要求而卻步。按照新的要求，申請人須提供5年內的社群媒體活動紀錄等資料。

報導指出，透過旅行社安排旅遊行程只占所有赴美旅行的一部分，但也反映法國遊客一年來對美國的興趣呈下滑趨勢。

據美國國家旅遊辦公室統計，2025年前10個月赴美的法國人減少7%，德國人減少12%，墨西哥 人減少9%，加拿大人驟減22%。

費加洛報報導，法國旅遊業者協會（Seto）數據也顯示，法國赴美團體行程訂單從2024年11月到2025年10月下滑14.6%；單以2025年12月底數據來看，2026年夏季行程預訂量甚至暴跌29%以上。

世界旅遊觀光協會也估計，在全球旅遊業成長之際，美國2025年的外國遊客數下滑6%。據協會臨時執行長格瓦拉（Gloria Guevara）觀察，與美國反移民政策相關的憂慮促使一些遊客選擇去歐洲或日本。

一名讀者在報導下方留言說，他自從川普第一次當選後就沒再踏上美國領土，寧可把錢花在別的地方。但也有人指出，美國不是只有川普及其支持者，美國人民不應承受網路上蔓延的仇恨，這些反美言論反而更令人想親自去當地觀察。