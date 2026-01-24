日本最強寒流來襲 北海道-28.1℃創入冬新低

鳥取縣的鳥取砂丘一片白茫茫。（美聯社）

日本 遭遇入冬以來最強等級寒流，各地持續出現嚴寒、大雪，北日本冷到創下入冬新低紀錄。在這波寒流影響下，北海道內陸的占冠與陸別今天清晨降至攝氏負28.1度，成為全日本入冬以來最寒冷的一個早晨。

朝日電視台報導，最新觀測顯示，今天清晨在強烈寒流籠罩下，占冠與陸別最低氣溫降至攝氏零下28.1度；關東低溫也刷新紀錄，栃木縣土呂部氣溫攝氏零下15度，為關東地區入冬最低氣溫。

白天氣溫同樣偏低，北海道與東北地區多地都在零度以下；東日本、西日本也只有大約10度上下，再加上北風強勁，體感溫度更低。氣象單位提醒民眾外出務必做好防寒保暖，長者與幼童、心血管疾病患者更要特別留意。

另一方面，不只低溫，日本海沿岸地區還要高度警戒災害等級的大雪與暴風雪 ，可能造成能見度不佳、道路積雪結冰、交通延誤，甚至影響供電與生活機能。相關單位呼籲，若非必要避免長途移動，行車務必備妥雪胎與防滑鏈。

青森電視台報導，受到持續寒流影響，青森市短短一天內降雪量就超過40公分，積雪已超過120公分，造成交通大亂，有卡車動彈不得，鐵路與公車等大眾運輸也受到衝擊，出現停駛或大幅延誤。根據氣象預報，津輕地區與三八上北地區明天仍有可能出現警報級大雪。

值得注意的是，雖然26、27日左右，這波為日本各地帶來大雪的強烈寒流可能短暫趨緩，但日本氣象廳22日已再度發布「低溫相關早期天候資訊」，提醒新一波冷空氣可能接力報到。

所謂「早期天候資訊」，是針對可能出現10年才發生一次的顯著高溫、低溫，或冬季日本海側可能出現顯著偏多降雪量等天氣狀況時，提前在大約6天前發布的預警性資訊。

根據氣象廳預報，北陸地區從28日左右起，近畿與東海地 區則從29日左右起，可能出現「10年才會出現一次」的超級低溫。

溫度預測方面，氣象廳預估許多地區未來5天內平均氣溫，將明顯低於往年。其中北陸地區預計比往年低2.1度以上、東海地區低2度以上、近畿地區低2.2度以上。