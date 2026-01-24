時尚大帝羅馬出殯名人群集 悼念者穿「范倫鐵諾紅」致哀

我的頻道

編譯中心／綜合23日電
享壽93歲的義大利時尚大帝范倫鐵諾23日在羅馬一座教堂出殯，部分悼念者身穿「范倫鐵諾紅」的紅色服裝向大師致哀。(歐新社)
享壽93歲的義大利時尚大帝范倫鐵諾23日在羅馬一座教堂出殯，部分悼念者身穿「范倫鐵諾紅」的紅色服裝向大師致哀。(歐新社)

日前剛離世、享壽93歲的義大利殿堂級時裝設計師范倫鐵諾（Valentino Garavani），23日在義大利羅馬一座教堂出殯，美國版《Vogue》前總編輯安娜溫圖（Anna Wintour）、好萊塢影星安海瑟薇（Anne Hathaway）等影星及時尚界名士皆有出席，向這位時尚界「末代帝王」致哀。

綜合美媒及英國廣播公司（BBC）等媒體報導，范倫鐵諾生前的同行、仰慕者及一眾業內名人23日齊聚羅馬，送別這位時裝界傳奇。

報導指出，出席的名人大多身穿黑色服裝，例如安海瑟薇就身穿了一件黑色范倫鐵諾外套，部分悼念者則身穿反映標誌性顏色「范倫鐵諾紅」的紅色服裝。

范倫鐵諾品牌的聯合創始人賈梅蒂(Giancarlo Giammetti)與其他人一起隨着范倫鐵諾簡樸的棺木進入教堂，范倫鐵諾的教子索薩（Souza）和抬棺者們，抬着范倫鐵諾的棺材，引來教堂外人群的掌聲。

賈梅蒂在悼詞中表示：「透過他（范倫鐵諾），我發現了美......我們自幼相識，並懷抱著同樣的夢想，我們最終實現了不少甚至很多共同的夢想。」

路透報導，21至22日有超過一萬人前往瞻仰瓦倫蒂諾的遺容。他之後將被火化，骨灰將安葬在羅馬的弗拉米尼奥公墓。

