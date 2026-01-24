我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

印度男女殺人犯獄中相識相戀 獲准假釋15天返鄉成親

編譯中心／綜合23日電

印度媒體報導，一段始於獄中相處的愛情故事，如今將以喜結連理畫下完美句點。一名因殺害交友軟體認識的男子而被定罪的女子，與一名曾殺害5人的男子，兩名背負重罪的囚犯結為夫妻，情節宛如電影劇本。

新德里電視台報導，賽斯（Priya Seth）與其未婚夫普拉薩（Hanuman Prasad）已獲拉吉斯坦邦（Rajasthan state）高等法院核准，為結婚一事取得為期15天的緊急假釋，兩人23日在阿爾瓦（Alwar）舉行婚禮。

模特兒出身的賽斯，因謀殺年輕男子夏瑪（Dushyant Sharma）而被判處無期徒刑。賽斯目前在桑加內爾開放式監獄服刑，6個月前在同一所監獄認識普拉薩，隨後發展成戀人。

賽斯涉及的命案發生於2018年。她透過交友軟體Tinder結識年輕男子夏瑪，將其約至公寓後，夥同情人卡姆拉與友人瓦利亞綁架對方，向其父親索討贖金。雖成功取得部分款項，但三人擔心事跡敗露，最終將夏瑪殺害，並棄屍於阿默爾丘陵。案發後不久，三人即被警方逮捕，賽斯遭判無期徒刑。

夏瑪的遺體於次日晚間在阿默爾丘陵被發現，而賽斯、卡姆拉與瓦利亞最終在該公寓內被警方逮捕。

普拉薩則因2017年一宗震驚當地的滅門案入獄。他在情人桑圖西指使下，持刀殺害其丈夫，隨後又依要求殺死目擊案發的3名子女與1名姪子，造成5人死亡，成為阿爾瓦最駭人的命案之一。

印度

上一則

時尚大帝羅馬出殯名人群集 悼念者穿「范倫鐵諾紅」致哀

下一則

川普拿關稅當武器引焦慮 歐洲超級富豪擬降對美投資

延伸閱讀

印度男女殺人犯獄中相識相戀 獲准假釋回家成親

印度男女殺人犯獄中相識相戀 獲准假釋回家成親
中國便宜鋼材湧入 日本去年鋼材產量降至56年最低

中國便宜鋼材湧入 日本去年鋼材產量降至56年最低
中攻克半導體製造鏈關鍵環節 成功製出離子植入機

中攻克半導體製造鏈關鍵環節 成功製出離子植入機
發情野象失控？印度10天22人慘死 人象衝突4年奪2800命

發情野象失控？印度10天22人慘死 人象衝突4年奪2800命

熱門新聞

加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星