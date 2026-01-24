印度男女殺人犯獄中相識相戀 獲准假釋15天返鄉成親

印度 媒體報導，一段始於獄中相處的愛情故事，如今將以喜結連理畫下完美句點。一名因殺害交友軟體認識的男子而被定罪的女子，與一名曾殺害5人的男子，兩名背負重罪的囚犯結為夫妻，情節宛如電影劇本。

新德里電視台報導，賽斯（Priya Seth）與其未婚夫普拉薩（Hanuman Prasad）已獲拉吉斯坦邦（Rajasthan state）高等法院核准，為結婚一事取得為期15天的緊急假釋，兩人23日在阿爾瓦（Alwar）舉行婚禮。

模特兒出身的賽斯，因謀殺年輕男子夏瑪（Dushyant Sharma）而被判處無期徒刑。賽斯目前在桑加內爾開放式監獄服刑，6個月前在同一所監獄認識普拉薩，隨後發展成戀人。

賽斯涉及的命案發生於2018年。她透過交友軟體Tinder結識年輕男子夏瑪，將其約至公寓後，夥同情人卡姆拉與友人瓦利亞綁架對方，向其父親索討贖金。雖成功取得部分款項，但三人擔心事跡敗露，最終將夏瑪殺害，並棄屍於阿默爾丘陵。案發後不久，三人即被警方逮捕，賽斯遭判無期徒刑。

夏瑪的遺體於次日晚間在阿默爾丘陵被發現，而賽斯、卡姆拉與瓦利亞最終在該公寓內被警方逮捕。

普拉薩則因2017年一宗震驚當地的滅門案入獄。他在情人桑圖西指使下，持刀殺害其丈夫，隨後又依要求殺死目擊案發的3名子女與1名姪子，造成5人死亡，成為阿爾瓦最駭人的命案之一。