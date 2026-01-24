川普拿關稅當武器引焦慮 歐洲超級富豪擬降對美投資

私人銀行家和顧問透露，歐洲一些富裕人士開始評估自己投資組合中的美國資產。（路透）

美國總統川普 頻頻動用關稅做為外交政策工具，更在達沃斯攪動世界局勢，已使各國加速「去美國化」的貿易與金融布局，除了推動擴大與美國以外國家進行貿易，也考慮降低美元資產部位。

長期以來，歐洲的超級富豪透過投資美國，賺得盆滿缽滿，從美妝用品到太空 旅行，包羅萬象。但現在，這些規模過大的押注卻讓他們心神不寧。

彭博資訊報導，私人銀行家和顧問透露，在美國總統川普揚言併吞格陵蘭 ，並在委內瑞拉和伊朗掀起地緣政治動盪後，歐洲一些富裕人士開始評估自己投資組合中的美國部位。這些不願公開身分的知情人士說，他們為了擴大投資地區的多元性，或為了降低對美元的敞口，正考慮將部分資金撤離美國資產。

任何改變當然不會在一夕之間發生，但這種考量代表美國政策的不穩定性確實已開始影響投資人。私人銀行家表示，類似考量在全球範圍內愈來愈明顯，在同樣受川普政策衝擊的拉丁美洲，投資者也在檢視自己對美國資產的興趣。

從美國和瑞士專職服務國際客戶的公司Creative Planning國際財富管理總監庫恩希說，可以理解許多客戶都感到非常焦慮，歐洲客戶尤其如此，他們生怕自己成為川普下一個報復的目標。

在新冠疫情期間，英國知名富豪創業家布蘭森出售了在美國太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）逾10億美元的股份。

與此同時，包括佛瑞金（Dan Friedkin）等美國富豪，這20年來也在歐洲各地收購體育俱樂部。就連川普本人也在愛爾蘭和蘇格蘭大買高爾夫度假村。

避險基金橋水基金創辦人達利歐22日說，「整體來說，你會看到從美國向外分散配置的趨勢」， 「持有的資產正在發生變化。」同日，川普接受福斯訪問時則放話，如果歐洲國家因格陵蘭問題而拋售美國資產，就會面臨「大規模報復」，「所有的牌都在我們手上」，但他沒有說明美國可能採取什麼行動。