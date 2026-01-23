我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

1理由突擊勞動者休養所女湯 金正恩讓婦人們羞紅了臉

編譯中心／綜合22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
北韓官媒報導，金正恩視察勞動者休養所，親自走訪不對男性開放的女性浴場空間，親切地與浴湯中的北韓婦女閒話，讓她們害羞不已。(朝中社)
北韓官媒報導，金正恩視察勞動者休養所，親自走訪不對男性開放的女性浴場空間，親切地與浴湯中的北韓婦女閒話，讓她們害羞不已。(朝中社)

北韓領導人金正恩20日出席鹹鏡北道鏡城郡「溫堡勞動者休養所」竣工儀式，該設施是朝鮮最大的溫泉休養設施。金正恩2018年曾批評此處管理混亂，八年後華麗轉身。而金正恩與女泡湯客聊天的畫面也被公開，以顯示他的親民作風與要求整改到位的領導風格。

韓聯社報導，溫堡勞動者休養所是在被指定為「天然紀念物」(自然保護區)的溫堡溫泉邊建設的朝鮮最大規模溫泉休養設施，金正恩曾於2018年對此地進行現場指導，並指示將其重新裝修改造成綜合文化休養基地。當時金正恩嚴厲批評此處管理不到位、設施骯髒不衛生。

而在前一天的視察中，金正恩對裝修改造成果給予積極評價，並表示，休養所如今變身成為人民服務的優秀休養基地，令人自豪。

金正恩19日出席鹹鏡南道鹹興市的龍城機械聯合企業所第一期現代化改造項目竣工典禮時，對內閣幹部的不負責任行為進行了斥責，並當場解除了負責該項目的內閣副總理楊勝虎的職務。金正恩在作出改進指示後，對落實到位的部門予以表揚。

分析認為，此舉意在維繫官僚幹部體系的緊張氛圍並維持組織紀律。

另據朝中社報導，金正恩20日視察休養所時，也突擊檢查多處設施確保運作正常。為了避免管理層事先準備、隱瞞問題，他走訪各區域與泡湯客、工作人員親切交談，確認綜合設施真正服務民眾初衷，其中也包括一般不對男性開放的女性浴場空間，彰顯他「第一手掌握」的領導風格。

另外，金正恩還在此次視察中指示溫堡休養所於下月正式投入運營。有關方推測朝鮮勞動黨第九次代表大會將於下月召開，金正恩或為提高政績宣傳效果而作出相關指示。

金正恩 北韓

上一則

泰國大選離奇政見 女性最多可擁4夫、能與外星人結婚…

下一則

澤倫斯基痛批歐盟缺乏抗俄決心 指責烏克蘭部分重要盟友

延伸閱讀

金正恩批經濟官員無能 當場開除副總理楊勝虎

金正恩批經濟官員無能 當場開除副總理楊勝虎
美抓馬杜洛讓北韓警惕 金正恩更換3個維安主管

美抓馬杜洛讓北韓警惕 金正恩更換3個維安主管
金正恩更換維安隨扈工作負責人 可能日益憂心暗殺陰謀

金正恩更換維安隨扈工作負責人 可能日益憂心暗殺陰謀
金正恩攜女金主愛 首赴錦繡山太陽宮謁陵

金正恩攜女金主愛 首赴錦繡山太陽宮謁陵

熱門新聞

加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54
格陵蘭氣候嚴寒，生存環境十分艱苦。礦場一年只能運營約6個月，島上基礎設施有限，港口稀少，能通行礦用卡車的道路更是寥寥無幾，這些都造就了高昂的營運成本。(美聯社)

看中戰略與稀土價值？川普奪格陵蘭恐接手1兆美元錢坑

2026-01-20 22:40
日本外務省16日發布聲明指出，中國在中日之間的東海展開新的天然資源開發建設工程，東京已向中國提出「強烈抗議」。（路透）

中國東海啟動資源開發新建設工程 日本強烈抗議

2026-01-16 11:36

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」