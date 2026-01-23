1理由突擊勞動者休養所女湯 金正恩讓婦人們羞紅了臉

北韓官媒報導，金正恩視察勞動者休養所，親自走訪不對男性開放的女性浴場空間，親切地與浴湯中的北韓婦女閒話，讓她們害羞不已。(朝中社)

北韓 領導人金正恩 20日出席鹹鏡北道鏡城郡「溫堡勞動者休養所」竣工儀式，該設施是朝鮮最大的溫泉休養設施。金正恩2018年曾批評此處管理混亂，八年後華麗轉身。而金正恩與女泡湯客聊天的畫面也被公開，以顯示他的親民作風與要求整改到位的領導風格。

韓聯社報導，溫堡勞動者休養所是在被指定為「天然紀念物」(自然保護區)的溫堡溫泉邊建設的朝鮮最大規模溫泉休養設施，金正恩曾於2018年對此地進行現場指導，並指示將其重新裝修改造成綜合文化休養基地。當時金正恩嚴厲批評此處管理不到位、設施骯髒不衛生。

而在前一天的視察中，金正恩對裝修改造成果給予積極評價，並表示，休養所如今變身成為人民服務的優秀休養基地，令人自豪。

金正恩19日出席鹹鏡南道鹹興市的龍城機械聯合企業所第一期現代化改造項目竣工典禮時，對內閣幹部的不負責任行為進行了斥責，並當場解除了負責該項目的內閣副總理楊勝虎的職務。金正恩在作出改進指示後，對落實到位的部門予以表揚。

分析認為，此舉意在維繫官僚幹部體系的緊張氛圍並維持組織紀律。

另據朝中社報導，金正恩20日視察休養所時，也突擊檢查多處設施確保運作正常。為了避免管理層事先準備、隱瞞問題，他走訪各區域與泡湯客、工作人員親切交談，確認綜合設施真正服務民眾初衷，其中也包括一般不對男性開放的女性浴場空間，彰顯他「第一手掌握」的領導風格。

另外，金正恩還在此次視察中指示溫堡休養所於下月正式投入運營。有關方推測朝鮮勞動黨第九次代表大會將於下月召開，金正恩或為提高政績宣傳效果而作出相關指示。