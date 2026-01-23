我的頻道

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

從去年開始編寫 格陵蘭發新版危機應變手冊：全民囤糧5天

編譯中心／綜合22日電
格陵蘭政府21日公布一本新版危機應變手冊，建議民眾儲備5天糧食、水、狩獵武器和彈藥等；圖為格陵蘭居民22日在努克的美國領事館前舉行抗議活動。(路透)
格陵蘭政府21日公布一本新版危機應變手冊，建議民眾儲備5天糧食、水、狩獵武器和彈藥等；圖為格陵蘭居民22日在努克的美國領事館前舉行抗議活動。(路透)

美國總統川普21日首度保證不會對格陵蘭動武，丹麥外交部長拉斯穆森(Lars Lokke Rasmussen)表示，這雖是「正面」跡象，但川普並未收回奪取這片北極領土的威脅，問題並未消失。格陵蘭政府也在21日公布一本新版手冊，為民眾在領土發生「危機」時提供建議，包括儲備5天糧食、水、狩獵武器和彈藥。

格陵蘭漁業、狩獵、農業和可持續事務部長柏格(Peter Borg)在首都努克(Nuuk)的記者會上表示，這份文件是「一份保單」，還說「我們預期不會需要用到它」。

中央社引述法新社報導，川普要求針對他欲控制格陵蘭的提議「立即」展開談判，但表示他不會動用武力來奪取這座北極島嶼。丹麥外長拉斯穆森21日強調，川普並未收回奪取這片北極領土的威脅。拉斯穆森說：「這次演說後很清楚的是，總統(川普)的企圖心依然存在。」

格陵蘭政府表示，這本名為「為危機做好準備—自給自足5天」(Prepared for Crises -- Be Self-Sufficient for Five Days)的手冊，編寫工作從去年開始，起因是過去出現過持續時間長短不一的停電情況。

手冊建議儲備5天份的食物、每人每天3公升的水、衛生紙、電池供電的收音機，以及武器、彈藥和漁具。

格陵蘭人口約為5萬7000人，其中近90%為原住民伊努特人(Inuit)，他們長期以來以狩獵和捕魚為主要維生方式。

格陵蘭總理尼爾森(Jens-Frederik Nielsen)20日表示，格陵蘭遭遇軍事行動的可能性「不大」，但這片丹麥自治領土仍必須做好準備。

報導指出，而對於川普的言論，格陵蘭民眾普遍抱持懷疑態度。

在川普發表日益強硬的言論，表達想奪取這片丹麥自治領土的渴望數周後，他在瑞士達沃斯聲稱已達成令他滿意的協議架構，但未提供細節。

幾位在首都努克接受採訪的格陵蘭民眾在聽到消息時都表示懷疑，甚至根本不相信。

一名47歲的技師說：「這根本是謊言。他在說謊…他說的話我一個字都不信，而且我認為不只我一個人這麼想。」

64歲的照護工作者安納克(Anak)說：「川普？我才不相信他。格陵蘭是屬於格陵蘭人的。」

另一位使用化名的民眾米奇(Miki)表示，這位美國領袖的聲明令人「難以相信」：「他可以說一些話，然後兩分鐘後就完全改口。」

格陵蘭政府21日公布一本新版危機應變手冊，建議民眾儲備5天糧食、水、狩獵武器和彈藥等。（取材自Ｘ平台）

