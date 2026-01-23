川普裸上身騎北極熊 經濟學人封面開酸 揭格陵蘭僅冰山一角

經濟學人21日刊出最新一期封面，呈現川普赤裸上身、騎著一隻北極熊。(取材Ｘ平台/@glcarlstrom)

英國媒體「經濟學人」21日以「川普 造成的真正威脅」為題發表文章示警，美國總統川普收回對格陵蘭 動武及關稅威脅，恐怕僅是戰術撤退，更深層的風險在於他對跨大西洋同盟的蔑視。經濟學人雜誌封面更嘲諷似地呈現川普赤裸上身、騎著一隻北極熊的畫面。

這篇文章主張，歐洲國家難以改變川普將他們視為寄生蟲的看法，應加速建立自身硬實力，強調自身市場與技術對美國的關鍵價值作為制衡，並促使投資人、選民與國會形成約束。儘管如此，美國在歐洲乃至其他地區盟友應為未來北約 不復存在、孤軍奮鬥的世界做好準備。

川普撤銷關稅威脅、排除對格陵蘭動武，原本可能吞沒跨大西洋同盟的危機已緩和，但能維持多久？

這篇文章示警，川普或許只是戰術撤退，這回合算歐洲走運才能過關，因為格陵蘭即使有戰略用途，美國在現有基地與條約框架下已能達到多數目的，硬把它變成美國領土的額外好處很小，代價卻很高。

川普在達沃斯仍談擁有格陵蘭，代表他日後仍可能重啟關稅、甚至以動武恫嚇換取籌碼。即使美國與丹麥最終只談成不涉主權的修訂條約，他演說用語仍透露對歐洲與現行跨大西洋同盟價值的輕蔑。

川普稱美國「全額買單」北約卻毫無回報；財長貝森特說，自1980年以來美國國防支出比歐洲多22兆美元。美國政府的安全戰略並警告，歐洲受移民衝擊恐面臨「文明被抹除」，未來恐怕不再是可靠盟友。

經濟學人指出，這是對北約歷史與歐洲未來的扭曲。北約之所以成功，是因其奠定於相互利益與共同價值。北約第5條集體防衛承諾唯一一次被啟動，是在911恐攻事件後各國支援美國。按比例而言，丹麥在阿富汗失去的部隊比美國更多。歐洲也為美國提供基地，使美國能向全球投射力量。

這篇文章認為，格陵蘭只是冰山一角，川普不太可能改變將盟友視為寄生蟲的看法，美國的朋友，從歐洲到其他地區，必須為孤軍奮鬥的世界做準備。

歐洲的第一步是盡可能維持北約，建立硬實力需要多年，而川普很急。川普認定美國籌碼在手，因歐亞盟友在安全與軍備上更依賴華府；一旦美國停供對烏軍援與情資，烏克蘭恐失利並引爆後續俄羅斯威脅，美國也掌握北約關鍵戰力與多項數位服務。

經濟學人點出，歐洲還應反向點出美國同樣有重大損失：歐洲是美國價值1兆美元的市場，並供應晶片製造、電信、光學與航太等關鍵技術，且歐洲情報體系，尤其英國，也為美國提供重要情資。

接下來，歐洲應示警美國：川普的政策恐把世界推向更具敵意的局面。若盟友無法信任美國，德國、日本、波蘭與南韓將更快重新武裝，甚至尋求核武。核擴散會削弱美國自身核武庫的價值，並限制其外交手段；且中國與俄羅斯不會同意川普所認定的勢力範圍分界，恐加劇世界大國摩擦。

歐洲應把論述焦點拉回「美國自身代價」，同時訴諸利益與戰和原則，以促使投資人、選民與國會制衡川普。