泰國大選離奇政見 女性最多可擁4夫、能與外星人結婚…

編譯中心／綜合22日電
泰國2月8日將舉行大選，曼谷街頭有許多各黨候選人照片的看板、旗幟。(中央社)
泰國2月8日將舉行大選，各黨候選人提出政見盼吸引選民目光，但來自新替代黨的總理候選人蒙科吉最近表示，若贏得大選，將允許女性最多擁有4名丈夫，更提出將允許與外星人結婚的離奇政見，在泰國引發熱議，也加劇人們對政治可能變得譁眾取寵的擔憂。

現年44歲的泰國新替代黨(New Alternative Party)總理候選人蒙科吉(Mongkolkit Suksintharanon)，19日提出他稱之為「星際婚姻」的政見，將允許與外星人通婚。他解釋，人類與外星人間的婚姻，將透過結合兩星球的法律獲得認可，婚姻登記的有效期可能為2到5年。

蒙科吉在影片中說：「你可以娶一個地球妻子，一個月球妻子，一個火星妻子。」他並補充，這類婚姻能否生育，取決於人類與外星人的染色體是否相同。

此番言論一出，立刻在網路上引發熱烈討論。泰國媒體Thaiger報導，蒙科吉這項離奇言論在泰國政壇引發軒然大波，也迅速在網路上傳播，並招到網友的嘲笑與批評。

報導指出，有人指責他嘲弄政治，也有支持者認為，這只是諷刺或為博眼球。此事件加劇人們對政治可能變得譁眾取寵的擔憂。

此前，蒙科吉提出的另一個政見也引發爭議。他13日提出該黨的性別平等政見時表示，若贏得大選，將允許女性在現有配偶同意的情況下，最多擁有4名丈夫，並稱這一想法與伊斯蘭教法類似，即男性一次最多可以娶4名妻子。

泰國公共電視台(Thai PBS)22日報導，公民力量黨(Palang Pracharath)議員候選人隆凱(Ruangkrai Leekitwattana)已要求選舉委員會調查蒙科吉有關女性可擁有4名丈夫的政見，是否違反選舉法規。

報導指出，隆凱表示，蒙科吉在社群媒體上發布這項爭議性的政見後，造成很大反應，因此他才提出調查。

針對蒙科吉稱該項政見與伊斯蘭教法類似，隆凱反駁說，該說法與事實不符，因伊斯蘭教法允許男性最多娶4名妻子，但前提是須在經濟支持、住房和時間安排方面享有同等待遇，且伊斯蘭教法不允許女性擁有多名丈夫。

蒙科吉過去十多年活躍泰國政壇，但始終無法進入政治核心，他的政見訴求與個人風格突出，喜歡挑戰傳統政治體制，被泰媒形容為特立獨行的政治人物之一。

蒙科吉曾於2007年競選曼谷議員未果，2014年軍事政變後，擔任國家改革委員會的顧問。2019年代表泰國文明黨(Thai Civilised Party)進入國會擔任議員。

蒙科吉對太空領域相當著迷，此次參選也提出多項與太空旅遊、登月和火星探索有關的政見。

