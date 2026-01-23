日直升機墜毀2台籍乘客仍失聯 火山口搜救有「四重困境」

我的頻道

記者雷光涵／即時報導
日本熊本觀光直升機墜落事故，警、消及國土交通省等相關單位23日開會，研議接下來的搜尋與救援方式。（美聯社）
日本熊本觀光直升機墜落事故，警、消及國土交通省等相關單位23日開會，研議接下來的搜尋與救援方式。（美聯社）

日本熊本觀光直升機周二發生墜落事故，警消發現機體殘骸，但尚無兩名台籍乘客及日本駕駛的蹤跡。由於現場地形陡峭，且受火山氣體影響，搜救人員無法接近，警、消及國土交通省等相關單位23日開會，研議接下來的搜尋與救援方式。

日媒報導，23日在阿蘇廣域消防總部舉行的會議，約40人出席，跨部會討論未來的搜救。直升機在20日失聯，當晚在阿蘇中岳第一火口內發現機體，機上乘客與乘客狀況不明。

國土交通大臣金子恭之23日在內閣會議後的記者會上表示，針對此事，昨已指示負責營運觀光直升機的「匠航空」，推測可能的事故原因，研議如何防止再次發生。金子表示，確保航空運送事業的安全是最基本的前提。國交省運輸安全委員會兩名調查官昨日一早已前往阿蘇山上的指揮總部。

匠航空營運副部長福長秀人日前表示，依目前的判斷，很難認為是操縱上的失誤等因素所造成。社長森岡匠也說，當時有其他直升機在飛行，未接獲任何能見度明顯不良、或有濃霧的通報。由於在火口上空發生狀況後續救援會非常棘手，公司直升機一向完全避免在火口上空、尤其是正上方飛行。

曾用無人機在火口內做調查的野口克也指出，現場可說是處於「四重困境」。首先是火山爆發、噴發或噴氣等本身就有物理上的危險。其次是火口內累積了會讓人類在數分鐘內失去意識的氣體。再來是各處不斷冒出蒸氣，溫度環境始終不穩定。也就是氣體、溫度以及噴發風險並存，加上地形上屬於容易崩落的斜坡。他認為在這樣的環境下，防止二次遇難的同時、一邊進行搜救作業，難度非常高。

觀光 日本 無人機

