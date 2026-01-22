法總統馬克宏在達沃斯論壇戴太陽眼鏡 網： 又被老婆打？

法國總統馬克宏因一副太陽眼鏡引發話題。(路透)

瑞士 達沃斯世界經濟論壇向來是權貴雲集、政策術語滿天飛、嚴肅小組討論主宰目光的場合，法國總統馬克宏 20日卻因一副反光飛行員太陽眼鏡意外搶走鎂光燈。儘管法國媒體隨後報導，真正原因只是馬克宏眼部血管破裂，實在談不上任何峰會陰謀，卻絲毫不影響網友發揮想像力，衍生出各種揣測。

印度時報與每日郵報報導，馬克宏20日戴著太陽眼鏡登台，向全球領導人發表演說的畫面迅速在網路瘋傳，引發網友熱議：究竟是一場大膽的時尚宣言？刻意展現從容不迫的微妙嘗試？又或者只是外交場合中，用來遮掩在瑞士阿爾卑斯山熬夜後的疲態？

部分網友更提出毫無根據的揣測，將馬克宏戴太陽眼鏡與2025年的一段插曲聯繫起來。當時，馬克宏與妻子布莉姬搭機抵達越南 河內訪問，下機前被攝影記者拍到布莉姬推了馬克宏的臉一把。馬克宏一度顯得吃驚，但隨即恢復鎮定，並轉身朝著開啟的艙門揮手致意。一位網友就寫道：「馬克宏在達沃斯戴著墨鏡，是不是又被他老婆打了？」

事實上，馬克宏一直受到眼部不適困擾，雖然「完全無害」，但仍導致右眼紅腫，並在幾天前視察法國南部伊斯特爾(Istres)軍事基地時，主動對外說明相關情況。

當時，馬克宏在戶外檢閱部隊時被看到戴著太陽眼鏡，並在向法國武裝部隊發表新年談話時，一開始便提到自己的外表。他說：「請原諒我眼睛這副不太好看的樣子。當然，這完全無害。」隨後也打趣表示，這可被視為對歌曲《Eye of the Tiger》的一次無意引用，「懂的人都知道，這是決心的象徵。」

獨立報指出，馬克宏這番話顯然是在致敬美國搖滾樂團生存者(Survivor)為1982年由史特龍電影《洛基3》創作的熱門主題曲。

據BBC轉述法媒報導，馬克宏似乎患有結膜下出血，也就是眼球血管破裂。這種情況有時會在人劇烈打噴嚏、咳嗽，或戳、揉眼睛時發生，患有糖尿病或高血壓的人風險較高。不過，結膜下出血對人體無害、無痛，且不影響視力，通常會在兩周內自行消退，也不會對眼睛造成永久性損傷。