我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

去年全球觀光人次15.2億創高 北美降至1.3億 旅客最愛去歐洲

編譯中心／綜合20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025年全球觀光人次多達15.2億創新高，歐洲是最熱門的觀光地區；圖為巴黎艾菲爾鐵塔。(路透)
2025年全球觀光人次多達15.2億創新高，歐洲是最熱門的觀光地區；圖為巴黎艾菲爾鐵塔。(路透)

聯合國世界觀光組織20日表示，儘管前往北美洲地區的觀光人次下滑，2025年全球觀光人次仍多達15.2億，創下新高之外，也比2024年成長4%，其中最熱門的觀光地區為歐洲。

中央社引述法新社報導，總部位在西班牙馬德里的聯合國世界觀光組織(The World Tourism Organization, UN Tourism)指出，2025年前往北美洲的觀光人次減少1.4%，降至1億3540萬。該組織表示，「部分原因在於美國表現欠佳」。

不過，這個組織未在報告中列出到訪美國的具體人數，也未說明該國表現不佳的細節。

而上述現象也正逢美國總統川普揚言併吞加拿大與格陵蘭，讓部分潛在旅客卻步。川普政府也已強化入境審查，作為大規模打擊移民的一環，並已宣布計畫要求外國遊客揭露其社群媒體紀錄。

從地區來看，歐洲是最受歡迎的旅遊區域，在2025年接待共7億9300萬人次的國際旅客，較2024年增加4%，也比疫情前的2019年高出6%。

2025年到訪非洲的旅客人次達8100萬，成長8%，其中北非國家摩洛哥與突尼西亞表現尤其亮眼；亞太地區的國際旅客人次在2025年成長6%，達到3億3100萬人次，約恢復到疫情前水準的91%。

旅客人次增加部分歸因於國際航空運能提升、多國推動簽證便利化，以及主要旅遊市場的強勁需求。

收入部分，2025年全球旅遊收入達到1.9兆美元，較2024年成長5%。

世界觀光組織秘書長諾瓦伊斯(Shaikha Alnuwais)在聲明中表示，「儘管旅遊服務通膨居高不下，加上地緣政治緊張帶來不確定性，2025年全年的旅遊需求仍維持在高檔。我們預期這股正向趨勢將延續到2026年。」

世界觀光組織也預測，2026年在義大利舉行的冬季奧運，以及由美國、加拿大與墨西哥共同主辦的世界盃足球賽，將有助於帶動國際旅遊。

觀光 疫情 川普

上一則

敘利亞IS囚犯傳1500人越獄 特種部隊已抓回81人

下一則

評估川普政府攻打風險 加拿大百年首見模擬美軍入侵

延伸閱讀

華郵社論：加拿大為嘲諷川普親近中國 終將後悔

華郵社論：加拿大為嘲諷川普親近中國 終將後悔
看中戰略與稀土價值？川普奪格陵蘭恐接手1兆美元錢坑

看中戰略與稀土價值？川普奪格陵蘭恐接手1兆美元錢坑
格陵蘭關稅恐掀反制？川普不擔心：歐盟需要美國 投資還是會來

格陵蘭關稅恐掀反制？川普不擔心：歐盟需要美國 投資還是會來
川普喊格陵蘭方案「會讓北約滿意」 媒體披露五角大廈有動作了

川普喊格陵蘭方案「會讓北約滿意」 媒體披露五角大廈有動作了

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
日本外務省16日發布聲明指出，中國在中日之間的東海展開新的天然資源開發建設工程，東京已向中國提出「強烈抗議」。（路透）

中國東海啟動資源開發新建設工程 日本強烈抗議

2026-01-16 11:36

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲