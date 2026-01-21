德拒服兵役大增72% Z世代上街：寧願被俄占領也不打仗

德國從去年底開始，就已有數萬名Z世代青年走上街頭，舉牌抗議聯邦議會通過的兵役法草案。(路透)

烏克蘭戰爭爆發後，德國 一直在考慮恢復義務役制。新兵役法在今年1月上路，年滿18歲青年將收到聯邦國防軍寄發的服役意願調查信。從去年底開始，已有數萬名Z世代（約1997-2012年出生）青少年走上街頭質疑徵兵制度，有人質疑「為什麼要為國犧牲」，還有人說，寧願被俄羅斯 占領，也不要冒戰死的風險。同時，申請拒服兵役者人數明顯增加。

中央社報導，德國今年1月施行「兵役現代化法」。根據新制規定，所有年滿18歲的男性都會收到聯邦國防軍寄發的兵役登記信函，必須回覆是否願意服兵役；女性則為自願填寫。此外，18歲男性重新被要求接受體檢，作為潛在兵役人力盤點的一環。這是德國自2011年停止義務役以來，首次全面恢復兵役登記制。

然而，新兵役制的消息一公布，引發了數萬名人走上街頭抗議。

抗議民眾憤怒質疑國家將四分之一聯邦預算花在老年人養老金，卻要求年輕人為國犧牲。一名16歲學生表示寧願接受俄羅斯占領也不願冒戰死風險，另一名17歲學生則稱戰爭爆發將離開德國投奔海外祖父母。

另據華爾街 日報指出，這種反彈源自於經濟因素，年輕人對就業前景黯淡和生活成本高昂感到憤怒，他們認為服兵役是種「為老一輩犧牲」的要求。

面對青少年的抗議，26歲網紅兼播客主持人德雷斯勒表示，過去為捍衛政治自由確實需要暴力，但如今連家境較好的年輕人也難買房，在此情況下政府要求服兵役保衛民主，讓人不禁質疑究竟為誰的利益而戰。

德國政府為安撫Z世代不滿，推出新兵役激勵方案。依新制，志願役每月薪資最高達3144美元，比先前增加932美元，但此舉反而引起現役年輕軍官反彈。

報導說，德國基本法第4條第3項明文保障拒服兵役的權利，規定「任何人不得違背其良心，被迫從事持武器的戰爭服役」，確保個人信仰與思想自由；即便在戰時狀態，個人仍可依法主張因良心拒服兵役。

德國聯邦家庭與公民社會事務署(BAFzA)統計，2025年共收到3867件拒服兵役申請，較2024年的2249件大幅增加72%。其中，僅2025年12月、也就是德國聯邦議會通過「兵役現代化法」當月，即收到371件申請，數量幾乎是2021年全年總數的兩倍。