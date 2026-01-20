我的頻道

看中戰略與稀土？川普奪格陵蘭恐接手1兆元錢坑

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

私會中國商人掀醜聞 秘魯總統面臨調查與彈劾

中央社綜合外電報導
秘魯總統赫里。(路透)
秘魯總統赫里（Jose Jeri）在非官方行程中私下會見1名中國商人，引發新的政治醜聞。赫里目前面臨檢察官的初步調查，同時國會也準備啟動彈劾程序。

赫里是前總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）去年10月遭彈劾後上任。路透社報導，總統辦公室表示，赫里昨天晚間承諾，願意向檢察官辦公室及國會監督委員會說明並釐清相關事宜。

在秘魯，總統的會晤行程依慣例都會列入官方日程。然而，赫里會見商人楊志華（Zhihua Yang，音譯）時，卻未將其列入總統議程並公開披露，引發外界在欠缺透明度和潛在貪腐的質疑聲浪。

楊志華在秘魯擁有商店與一項能源專案特許經營權。

據當地媒體報導，赫里與楊志華於去年12月26日及今年1月6日會面。

反對派議員表示，他們將對39歲的赫里發動彈劾或譴責動議。根據當地民調機構CPI調查結果，儘管赫里的支持度在1月降至44%，但仍維持在較高水準。

赫里18日透過預錄訊息，對去年12月26日的會面公開致歉。他表示，自己當時是在利馬一家中餐廳用餐，目的是協調慶祝秘魯-中國友好週年事宜，並否認自己收到「不當請託」才前往會面。

赫里說：「我承認自己的錯誤，也願意公開為這次以秘而不宣方式會見商人一事致歉，正因如此才引發外界對我行為的疑慮與質疑。」

赫里致歉過後短短幾小時，他與楊志華1月6日二度會面的事情也曝光。楊志華的企業因販售違規品，已被利馬市政府勒令停業。

代表楊志華的律師昨天晚間告訴秘魯RPP廣播電台說，這些只是「友好的會面，總統赫里僅僅違反了部分程序」。

儘管國會發動譴責案的門檻較低，比起彈劾更容易成案，但專家認為赫里最終遭罷黜的可能性不高。這是因為2/3的議員正尋求連任，在4月大選前，比起拉下總統，他們更傾向維持政局穩定。

秘魯遲遲未能走出政治危機，自2018年以來已有7位總統辭職或遭罷免

彈劾 民調 罷免

何立峰在達沃斯捍衛中國經濟模式：不僅願做世界工廠 更願做世界市場

看中戰略與稀土價值？川普奪格陵蘭恐接手1兆美元錢坑

賴清德拒赴彈劾案審查會 國民黨團：等同默認人民的質疑

被彈劾人賴清德函覆立院 明天不列席審查會

美最高法院今可能宣判對等關稅 川普若勝訴會怎樣？法律專家解答了

紐時：從報復到軍權 川普回任首年一再試探總統權力極限

