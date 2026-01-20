北韓中央階級教育館 掛「韓國是頭號敵國」、「永遠的主敵」標語

北韓社會主義愛國青年同盟成立80周年紀念活動，帶領成員參觀中央階級教育館。（朝中社）

在北韓 對內灌輸反美反韓思想的平壤中央階級教育館內，「韓國是頭號敵國」的標語醒目亮相。這種敵對姿態也延伸至網路戰場，最新報告顯示，與北韓有關的駭客 組織近期利用南韓 入口網站Naver及Google線上廣告系統，發動手法精密的惡意軟體散布行動。

朝中社報導，北韓社會主義愛國青年同盟成立80周年紀念活動的參加人員參觀了中央階級教育館，並配發了北韓官兵們聽取講解的照片。

中央階級教育館是北韓階級教育重要陣地之一，於2016年開館，通過展示宣傳資料加強居民對韓國、美國、日本等敵國的對抗意識。

從照片來看，教育館內部兩側牆面上的各種鼓動對南韓敵意的內容赫然在目。牆面上側出現「韓國是頭號敵國、永遠的主敵」等內容，說明北韓正全面對內宣傳「朝韓是兩個敵對國家」的思想。

牆面上還貼有北韓「憲法」第三條內容，即「大韓民國的領土為韓半島和其附屬島嶼」。分析認為，北韓正將該條款作為宣傳依據，指稱南韓保持對北韓敵對路線，並意在推進「吸收統一」。

北韓國務委員會委員長金正恩2024年1月在最高人民會議上發表講話時表示，應在「憲法」中將南韓定義為「頭號敵國」和「永遠的主敵」。

另外，韓聯社19日披露，根據資安公司Genians Security Center發布的線上威脅評估報告，一個名為Konni的駭客組織，利用入口網站的廣告系統，發動進階持續性威脅(APT)攻擊行動。這個駭客組織與Kimsuky等多個平壤支持的駭客團體有關。

報告指出，該組織利用線上廣告中稱為「點擊追蹤」(click tracking)的流程，這種機制會在使用者被導向廣告主網站前，先經過中介網頁連結。

Konni被發現利用偽造的中介連結，將使用者重新導向至存放惡意檔案的外部伺服器。

報告表示，Konni最初鎖定利用Naver的廣告基礎設施，但近期已擴大攻擊範圍，轉而利用Google的廣告系統。

分析人員還在惡意軟體程式碼中發現波賽頓攻擊(Poseidon-Attack)字眼，顯示駭客組織可能以波賽頓(Poseidon)為代號，系統性管理這波攻擊行動。

資安專家警告，這波行動凸顯北韓國家支持的網路攻擊手法日益精進，並提醒使用者切勿開啟電郵附件中可疑的廣告連結，尤其是包含連結檔案的捷徑。