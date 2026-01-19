應對美威脅 歐盟、南共市簽自貿協議 消弭90%關稅

歐盟與南方共同市場正式簽署貿易協議。圖為歐盟貿易與經濟安全執委塞夫柯維奇(左起)、歐盟執委會主席范德賴恩、巴西總統魯拉、巴西外交部長維埃拉。(美聯社)

在美國頻頻施壓之際，歐盟 與南美洲的南方共同市場（Mercosur，簡稱是南共市）四國17日簽署已協商25年的自由貿易協議 ，將逐步消弭雙方超過90%的關稅 ，有望成為歐盟歷來規模最大的貿易協議；外界普遍認為，在地緣政治與全球經貿重組下，這份自貿協議意味著歐盟尋找新的合作夥伴，追求戰略自主。

路透報導，歐盟執行委員會主席范德賴恩、歐盟理事會主席柯斯塔，與南方共同市場四個成員國巴西、阿根廷、烏拉圭及巴拉圭代表，17日在巴拉圭首都亞松森完成簽署。協議後續仍須送交歐洲議會，以及南美四國各自國會批准，通過後才會正式生效。

若全面落實，雙方將逐步消弭超過90%的商品與服務關稅，涵蓋總人口超過7億人，形成全球最具規模的自由貿易區之一。根據歐盟統計，2024年歐盟與南方共同市場的雙邊貨物貿易額已達1110億美元，歐盟主要出口機械、化學品及運輸設備，南美國家則以農產品、礦產、木漿與紙類為主。

范德賴恩表示，這項協議向世界傳遞強而有力的訊號，即歐盟選擇公平貿易與長期夥伴關係，而非關稅壁壘與孤立主義。歐盟理事會主席柯斯塔也指出，這是對將貿易工具化、地緣政治化趨勢的明確回應。

然而，協議在歐盟內部仍面臨不小阻力。法國、波蘭、匈牙利、愛爾蘭及奧地利都反對，在法國更加深疑歐論。這項曾被戲稱為「乳牛換汽車」的協議，將在未來18年逐步消弭歐盟外銷汽車的關稅，並以長達30年的時間逐步消弭拉美輸歐的農產品關稅，引發農民和環保團體憂慮，會有大量南美廉價商品湧入，並加劇森林濫伐問題。

這項協議對歐盟的經濟提振效益也有限，歐盟執委會估算2031年只會貢獻歐盟國內生產毛額（GDP）0.1%，但ING經濟學家認為，將幫助汽車和化學製造商等陷入困頓的產業拓展市場。協議最終能否過關，仍有待政治協商與民意考驗。