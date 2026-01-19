台美關稅豁免 南韓爭取比照 減少韓企衝擊

我的頻道

編譯陳苓╱綜合18日電
南韓總統府辦公室18日發布聲明，將引用不遜於他國待遇的條款，努力減少對韓企的衝擊。(路透)
台灣與美國達成貿易協議，並且獲得未來美國對進口晶片課徵232條款國安關稅時的免關稅配額後，南韓政府急忙安撫國內晶片製造商，表示將動用美韓貿易協議中、南韓晶片國安關稅「不劣於」其他國家待遇的條款，也爭取與台灣類似水準的待遇，以確保三星電子和SK海力士在美國市場對上台積電時，不會陷入劣勢。

南韓與美國去年敲定貿易協議，許多南韓輸美商品關稅降至15%，半導體的232條款國安關稅雖懸而未決，不過南韓取得美國承諾，待遇不會劣於台灣等國。

美國商務部長盧特尼克16日對全球晶片製造商，發出直接了當的最後通牒，直言「所有記憶體製造商有兩個選項：他們可以付100%關稅、或是在美國生產」，讓「不劣於」他國的待遇條款更顯迫切。

儘管盧特尼特未點名特定國家，但首爾方面幾乎無人懷疑美國的目標。華府態度日益具有侵略性，韓企雖已承諾在美大規模投資，現在可能面臨進一步加碼的策略決定。三星正在美國德州泰勒市興建370億美元的晶圓代工廠，SK海力士也將在印第安納州投資38.7億美元，建造晶片封裝廠。

首爾當局正仔細檢閱美台晶片協議，作為可能的基準。依據協議，台積電承諾在美國投資2500億美元，換取晶片輸美的關稅豁免，台積電美國廠興建時，免稅晶片最多為美國廠預期產量的2.5倍；美國廠投產後，免稅晶片最多為該廠產量的1.5倍。

對南韓公司而言，這些數字相當驚人，類似條件是否適用於三星或SK海力士仍不清楚，但南韓官員說準備進行高風險談判。

美國總統川普上周簽署命令，對部分從美國轉運的高效能晶片加徵25%關稅，也進一步引發憂慮。這個措施援引貿易擴張法第232條，鎖定Nvidia輝達(另稱英偉達)H200和超微MI325X等先進晶片，南韓記憶體似乎並未包含在內，但首爾當局未感到安心。

南韓貿易部長呂翰九結束華府行程後，表示目前對韓企看來影響有限，但不排除會有第二波措施，不能太早放心。作為回應，政府與三星和SK海力士召開了緊急磋商。業界也呼籲官民更緊密合作，避免南韓的首要出口產業遭受衝擊。

