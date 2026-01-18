智利森林大火釀18死、2萬人急撤 2地區進入「災難狀態」

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
智利森林野火持續延燒，截至當地18日造成至少18人死亡。(歐新社)
智利森林野火持續延燒，截至當地18日造成至少18人死亡。(歐新社)

BBC報導，智利總統波里奇（Gabriel Boric）18日在社群發文宣布，比奧比奧大區（Bío Bío）與紐夫萊大區（Ñuble）因嚴重森林火災進入災難狀態，批准使用一切必要資源滅火。美聯社指出，目前已確認至少18人死亡、約2萬人被撤離。

智利國家森林管理公司（CONAF）表示，智利全國18日共有24處火場同時燃燒，主要集中在距離首都聖地牙哥以南約500公里的比奧比奧與紐夫萊兩大區，其中最具威脅的一處火勢，已掃過緊鄰沿海城市康塞普松（Concepción）的乾燥林地，災害官員表示，約250戶住宅在大火中被摧毀。

依當地媒體統計，截至目前兩大區受野火影響面積約2萬公頃。撤離行動多集中康塞普松以北的彭科（Penco）與利爾肯（Lirquén）兩座城市，兩地共計約6萬人。

當地媒體畫面顯示，街道上出現多輛被燒成焦黑的汽車。近年智利屢遭大規模野火侵襲，長期乾旱被視為加劇災情的重要背景因素。

BBC指出，位於南半球的智利目前處於夏季，強風在夏季高溫下助長火勢，增加社區風險，也讓消防行動更難推進。智利多地目前處於高溫警戒，未來兩天聖地牙哥至比奧比奧一帶氣溫預估可達攝氏38度。

2年前，靠近聖地牙哥的瓦爾帕萊索大區（Valparaíso）也曾發生嚴重森林火災，造成至少120人死亡。

