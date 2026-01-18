伊朗示威者家屬想領遺體 得先交錢

我的頻道

編譯高詣軒／綜合報導
伊朗當局強力鎮壓後，各地示威已經平息。圖為遭抗議民眾焚毀的一輛巴士，還留在德墨蘭街頭。(路透)
伊朗當局強力鎮壓後，各地示威已經平息。圖為遭抗議民眾焚毀的一輛巴士，還留在德墨蘭街頭。(路透)

伊朗示威者遭致命鎮壓屍體成堆，許多家屬必須在爆滿的太平間翻找，更傳出當局要求家屬付錢才能領回遺體，以警告他們別公開悼念。美聯社17日報導，有罹難者家屬急忙自行上街收屍並匆忙下葬，否則過一周都還辦不了喪禮。

美國基督教廣播網(CBN)16日引述伊朗倡議人士加馬里的說法，根據未證實消息，這波示威潮已逾3萬名伊朗人喪命。總部在美國的「人權行動者新聞通訊社」16日表示，示威潮已至少造成3090人喪生，其中包括2885名示威者。

國際特赦組織(AI)表示，示威者屍體已在伊朗多地的卡車、貨櫃和倉庫中堆積。紐約「伊朗人權中心」也表示，已接獲多起報告，指稱伊朗情報單位人員向遺屬要錢交換領回屍體，「這在伊朗是人盡皆知的標準手法，還有家屬被迫在文件上簽字，冒稱死者是維安人員，否則不准領回屍體」。

伊朗去年12月28日爆發示威潮，遭當局強力鎮壓。根據美聯社核實的社媒影片和人權組織、醫師及倖存者的陳述，均描述維安人員曾用步槍和霰彈槍驅散群眾。路透17日報導，德黑蘭有多名居民描述，雖有無人機在空中盤旋，但近四天首都已相對平靜，且近兩天未見大規模示威抗議。

德黑蘭「夏里亞提女子技術職業學院」的庫德族女學生阿米尼安，就被認定命喪維安人員槍下。她母親諾雷8日接到女兒朋友電話，得知她在抗議中遇害後，即匆忙從距離德黑蘭近460公里的伊西城市克爾曼沙，漏夜趕往德黑蘭，並翻找一個又一個屍袋尋找女兒屍體。

諾雷找到後，必須趕緊與丈夫與其他兒女帶著阿米尼安的屍體離開，擔心當局向他們索要金錢。阿米尼安的家屬最後只好草草將她埋在路邊的坑裡。美聯社報導說，遺屬如此辛苦奔波，反映出伊朗當局對示威者致命鎮壓帶來的痛苦。

伊朗當局強力鎮壓後，各地示威已經平息。圖為遭抗議民眾焚毀的一輛消防車，還留在德墨...
伊朗當局強力鎮壓後，各地示威已經平息。圖為遭抗議民眾焚毀的一輛消防車，還留在德墨蘭街頭。(歐新社)

