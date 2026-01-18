美食網紅、AI演算法挑戰地位 米其林指南權威難撼動

米其林自1926年推出星級評等制度以來，全球已有逾3000間餐廳摘下至少一顆星，這本指南銷量更超過3,000萬本。（路透）

如今人人都能對餐廳給出Yelp星等、Google評分，或在餐飲社群平台Beli上分享清單。朋友的IG推薦以及TikTok美食網紅的背書，已取代傳統餐廳評論員，但這個領域的「始祖」仍然屹立不搖：米其林指南。

「米其林指南」誕生於1900年，這套最初由米其林兄弟為促銷輪胎、提供道路資訊而發行的指南，自1926年引入星級評等後，便成為全球餐飲界的最高殿堂。

截至2025年初，在全球約1180萬間餐廳，只有3647間能夠摘星。米其林北美執行長凱比形容，一星是「路過順訪」，二星代表專程前往，三星 代表餐廳本身就是觀光 景點。

然而，米其林並非毫無挑戰。近年來，網路使評論民主化，社群媒體 網紅與過兆次觀看的美食影片，削弱了米其林作為「終極仲裁者」的地位。為因應挑戰，米其林開始轉型，從早年僅關注歐洲精緻料理，擴張至全球四大洲、43個國家。為了貼近當代食客，米其林也推出聚焦平價道地美食的「必比登推介」，以及表彰永續經營的「綠星」。

米其林的專業評鑑人員有一套標準化方法，必須造訪數次，也不得洩露身分與蹤跡。米其林指南官網訪客數在過去一年增加一倍，顯示外界對其信任度日增。因此，即便在今日由AI演算法主導的世界裡，米其林指南仍是全球文化重要的一環，因為不論是誰都能對美食發表意見，但並非每個人都是權威。凱比說，「若你想在特殊節日和另一半外出享用美好的一餐，你知道米其林是可以信賴的」。