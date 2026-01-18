我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

美食網紅、AI演算法挑戰地位 米其林指南權威難撼動

編譯吳孟真／綜合17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
米其林自1926年推出星級評等制度以來，全球已有逾3000間餐廳摘下至少一顆星，這本指南銷量更超過3,000萬本。（路透）
米其林自1926年推出星級評等制度以來，全球已有逾3000間餐廳摘下至少一顆星，這本指南銷量更超過3,000萬本。（路透）

如今人人都能對餐廳給出Yelp星等、Google評分，或在餐飲社群平台Beli上分享清單。朋友的IG推薦以及TikTok美食網紅的背書，已取代傳統餐廳評論員，但這個領域的「始祖」仍然屹立不搖：米其林指南。

「米其林指南」誕生於1900年，這套最初由米其林兄弟為促銷輪胎、提供道路資訊而發行的指南，自1926年引入星級評等後，便成為全球餐飲界的最高殿堂。

截至2025年初，在全球約1180萬間餐廳，只有3647間能夠摘星。米其林北美執行長凱比形容，一星是「路過順訪」，二星代表專程前往，三星代表餐廳本身就是觀光景點。

然而，米其林並非毫無挑戰。近年來，網路使評論民主化，社群媒體網紅與過兆次觀看的美食影片，削弱了米其林作為「終極仲裁者」的地位。為因應挑戰，米其林開始轉型，從早年僅關注歐洲精緻料理，擴張至全球四大洲、43個國家。為了貼近當代食客，米其林也推出聚焦平價道地美食的「必比登推介」，以及表彰永續經營的「綠星」。

米其林的專業評鑑人員有一套標準化方法，必須造訪數次，也不得洩露身分與蹤跡。米其林指南官網訪客數在過去一年增加一倍，顯示外界對其信任度日增。因此，即便在今日由AI演算法主導的世界裡，米其林指南仍是全球文化重要的一環，因為不論是誰都能對美食發表意見，但並非每個人都是權威。凱比說，「若你想在特殊節日和另一半外出享用美好的一餐，你知道米其林是可以信賴的」。

觀光 社群媒體 三星

上一則

伊朗示威者家屬想領遺體 得先交錢

下一則

川普稱奪格陵蘭為抗中俄 歐洲官員駁斥：反而對俄有利

延伸閱讀

義大利美食揚名國際 廚師揭祕：用食物說好在地故事

義大利美食揚名國際 廚師揭祕：用食物說好在地故事
保守派播客網紅與川普決裂 羅根：ICE行動如同蓋世太保

保守派播客網紅與川普決裂 羅根：ICE行動如同蓋世太保
海外台灣鄉親關懷聯合會首屆鄉親大會 美食飄香

海外台灣鄉親關懷聯合會首屆鄉親大會 美食飄香
台網紅代理師課堂拍片 破500萬觀看掀熱議 學校發聲了

台網紅代理師課堂拍片 破500萬觀看掀熱議 學校發聲了

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
在伊朗德黑蘭，許多哀悼者11日抬著棺木，為在抗議活動中喪命的安全部隊成員及平民舉行葬禮遊行。路透

伊朗鎮壓示威者恐已6千死 社群影片揭屍體成堆

2026-01-12 13:56

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...
原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了