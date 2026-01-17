日本熊害衝突事件頻傳 觀光廳新標語警告：別做3件事

日本岐阜縣飛驒市一處警告有熊出沒的告示牌。（路透）

日本 全國自2025年秋季起，熊出沒與人熊衝突事件頻傳。日本國土交通省觀光 廳表示，已製作全新的警告標誌，希望透過簡單的視覺圖像，提醒外國旅客及各年齡層民眾，餵食熊隻、靠近牠們或隨意丟棄垃圾皆屬禁止行為。

クマ対策でピクトグラム作成 － 訪日客ら注意喚起、観光庁https://t.co/NENCM8M89h — 共同通信公式 (@kyodo_official) 2026年1月16日

共同社16日報導，這三款警告標誌以一目了然的圖形符號呈現，目前已可在觀光廳官方網站免費下載。設計內容包括以紅色斜線畫過餵食或接近熊隻的人物圖像，並清楚說明棄置垃圾如何吸引熊出沒。

根據觀光廳說明，2025年發生的熊隻傷人事件，已不再侷限於偏遠山區，也出現在登山步道及觀光景點。鑑於此情況，「熊隻受害對策方案」已將「針對包含訪日外國旅客在內的登山客提供多語化資訊」納入政策方針，因此在環境省協助下，正式推出這套用於防範熊隻的全新「觀光圖形符號」。

觀光廳表示，期盼地方政府與民間企業廣泛運用這三款辨識度高的設計，張貼於標牌、海報及網站等各種場域，並強調：「我們希望將這些標誌張貼在熊隻可能出現的觀光景點，以協助保障遊客安全。」