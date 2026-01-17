升級戰略夥伴 日相贈動漫迷義總理Hello Kitty生日禮被讚爆

日本首相高市早苗（右）16日在首相官邸與義大利總理梅洛尼（左）會面，兩人自拍留念。（取材自Ｘ平台）

日本 首相高市早苗 16日在首相官邸與義大利總理梅洛尼 （Giorgia Meloni）會談，同意將兩國關係提升為「特別的戰略夥伴關係」。針對中國的經濟施壓行為，兩國確認將在經濟安全保障領域加強合作，包括強化重要礦物的供應鏈。

共同社、日本電視台報導，這是梅洛尼自2024年2月以來再度訪問日本，也是兩人首次面對面對談。兩人互稱「喬吉婭」、「早苗」，展現親密、互信的氣氛。高市表示，今年適逢日本與義大利建立外交關係160周年，日義在廣泛領域的合作正在穩定推進，兩國關係出現飛躍性的深化。

高市在會後表示，「希望能在新的夥伴關係結構下，進一步發展雙邊關係」。梅洛尼則表示，與高市之間「很快就建立起溫暖的友情關係，彼此非常合拍」，並表達將進一步深化日義關係的決心。

具體合作內容方面，針對中國對稀土等重要資源實施出口管制，兩國確認將強化重要礦物供應鏈的韌性，並在經濟安全保障領域深化協調。此外，兩國也同意成立新的協議與對話框架，推動太空開發相關的技術合作。

由於會談正逢梅洛尼1月15日過49歲生日，，高市特別為熱愛日本動漫的梅洛尼準備了耳環，以及三麗鷗人氣角色Hello Kitty的玻璃杯作為禮物。

根據電視轉播畫面，高市拿著以藤籃裝著的禮物送給梅洛尼，從露出的部分可以看到有2027年國際園藝博覽會官方角色Tunk Tunk，與三麗鷗人氣角色Hello Kitty、酷洛米、布丁狗、美樂蒂、酷企鵝等聯名商品。

梅洛尼見到後發出笑聲，兩人隨後笑容燦爛地一同合影。梅洛尼當日更在社群平台X張貼與高市的合照，身為動漫迷的梅洛尼還用AI生成了一張漫畫版合照，引發關注。日本網友對此表示，「早苗真的很會待客啊」。

高市與梅洛尼首次會面是2025年11月於南非約翰尼斯堡舉行的G20峰會，由於同為女性且立場偏保守，兩人當時就一見如故。

高市去年「台灣有事」答詢激怒北京後，中國持續施壓日本，然而其報復舉措不僅未能改變高市內閣對台立場，反助她維持高支持率，因此更有提前召開眾議院選舉的把握。日本新聞網（JNN）本月稍早民調則顯示，高市早苗內閣支持率增至78.1%。