保時捷去年銷量跌10% 這2國減幅最大 金融危機以來最慘

保時捷去年銷量下滑一成，幅度寫16年來最大。（路透）

德國 豪車品牌保時捷（Porsche）去年銷量下滑一成，幅度寫2009年金融危機以來最大，受到電動車 （EV）需求疲軟和在中國業績不振拖累。

保時捷16日表示，去年全球交車量年減10%至27萬9499輛，減幅以中國和德國市場最大，旗下718跑車和Macan休旅車的內燃引擎車款出現「供給缺口」，也影響銷量。

保時捷近來面臨多重挑戰，該廠修正過於激進的EV推進時程，不僅打亂車型規劃，也拖累利潤率；美國關稅也對獲利造成壓力；歐洲車業整體而言，也面臨中國銷量下滑、獲利示警、EV需求降溫等困境。

保時捷去年在中國銷量銳減26%，因該國經濟放緩打擊各所得階層消費力，長年的房地產危機也持續壓抑奢侈品支出，本土競爭也日益激烈。

在歐洲交車量下滑，部分原因來自718和Macan車款的供給問題。保時捷在歐盟 更嚴格的網安法規下，該廠因不符規定而被迫逐步淘汰熱門的內燃引擎車款。

該廠首款電動車Taycan，去年全球銷量也驟減22%。該廠警告，修正EV推進時程，恐使2025年營業利益減少多達21億美元。

保時捷2022年自福斯汽車分拆、掛牌上市以來，股價累計跌幅已達49%，去年還被踢出德國大盤DAX指數。

保時捷去年四度下修財測後，已承諾推動改善措施。該公司去年10月延攬麥拉倫前高層主管萊特斯（Michael Leiters）自今年元旦起接任執行長，負責重振公司業績。保時捷財務長布列肯納（Jochen Breckner）去年10月表示，在2026年之後的數年，重返雙位數利潤率將是公司的一個目標。