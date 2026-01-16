白宮：總統川普施壓下 伊朗暫停處決800抗議者

伊朗德黑蘭幾名婦人14日走過街道，街道上方懸掛著一幅巨大橫幅，畫著民眾緊握著伊朗國旗宣示愛國主義。(美聯社)

美國白宮15日表示，在總統川普 施壓下，伊朗 已暫停對800名抗議者執行處決。川普曾揚言將因伊朗血腥鎮壓示威者，對伊朗採取軍事行動，但波斯灣盟邦似乎讓他改變主意。儘管華府已暫緩採取軍事行動，白宮表示：「對總統來說，所有選項仍然保留。」而川普質疑伊朗前王儲芮沙．巴勒維的領導能力，對是否支持一事尚未鬆口。

中央社引述法新社報導，伊朗近期爆發伊斯蘭共和國建立後最大規模的反政府抗議之一，然而在當局鎮壓並切斷網路一周後，示威潮已然減弱。

白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)指出，總統已得知，原訂昨天執行的800起處決已暫停。她說，川普曾警告德黑蘭當局，若繼續殺害示威者，將面臨「嚴重後果」。

美國財政部15日也宣布新一波對伊朗官員的制裁。德黑蘭當局已因自身核子計畫而處處受限，這也是導致伊朗經濟困境，繼而引發抗議的原因。

另外，據伊朗國營電視台轉述，伊朗司法機關15日表示，在抗議浪潮中遭逮捕、且被非政府組織及華府警告可能面臨即將處決的伊朗26歲男子，並未被判處死刑 ，也未遭以可能判處死刑的罪名起訴。

這名男子名為索坦尼(Erfan Soltani)，遭逮捕後現關押於德黑蘭郊外的卡拉吉市(Karaj)，正因涉嫌宣傳反對伊朗伊斯蘭體制及危害國家安全而被起訴。

聲明中表示，他「並未被判死刑」，即使最終被定罪，「依據法律，刑罰將為監禁，因這類罪名並不適用死刑」。

美國總統川普14日接受路透獨家專訪時，似乎不願全力支持伊朗前王儲芮沙．巴勒維。川普表示，巴勒維「看起來人很好」，但懷疑他能否獲得伊朗國內支持並最終掌權。

川普說：「巴勒維看起來人很好，但我不知道他在自己的國家表現會如何？而且我們確實還沒走到那個階段。我不知道他的國家是否會接受他的領導，但若伊朗民眾接受，我也樂見其成。」

川普的言論質疑巴勒維領導伊朗能力，他上周就曾表示目前沒有和巴勒維會面計畫。