川普：伊朗「殺戮已停止、無處決計畫」 但未排除軍事行動

圖為以色列支持伊朗民間的反政府示威活動標語。(路透)

川普 總統14日表示，針對外界憂心一名遭拘留的反政府示威者可能被處決，伊朗 「沒有處決計畫」，同時拒絕將對伊朗採取軍事行動的可能性排除在外。他指出，美國政府將持續觀察局勢發展。

根據稍早新聞，非政府組織「伊朗人權」（IHRNGO）與伊朗全國民主聯盟（NUFDI）表示，伊朗當局即於14日處決首名因相關抗議行動遭拘押的示威者、26歲的索爾塔尼（Erfan Soltani），並稱家屬已被告知此事。

CNN報導，川普在白宮橢圓辦公室指出，若伊朗政權繼續處決示威者，他將會「非常生氣」，但也暗示已獲告知，相關處決並未發生。他說：「我們被告知，伊朗的殺戮正在停止，而且沒有處決計畫。」他接著說：「殺戮已經停止，處決也已經停止。」

不過，川普拒絕透露提供相關保證的具體來源，僅表示自己是「從對方非常重要的消息來源獲得相關資訊」。他向CNN記者表示：「我們已經從對方非常重要的消息來源那裡得到通知，他們說殺戮已經停止，處決不會發生。」

川普進一步表示，原本外界普遍認為當天可能出現大規模處決，但目前獲得的說法是相關行動將不會發生。他說，美方將進一步查證，「我在這場活動結束後就會知道，你們也會知道。不過，我們是從可靠權威的來源得到這樣的說法，我希望這是真的。」

被追問是否已將軍事打擊排除在選項之外時，川普則表示：「不，我們會觀察並看看事態的發展，但一些了解情況的人士給了我們一份非常、非常好的說法。」他並重申：「他們說沒有處決。大家都在談論今天會有大量處決發生，但我們剛被告知沒有處決。我希望那是真的，這是一件大事。」

根據索爾塔尼的親屬索瑪耶（Somayeh）及挪威人權組織「Hengaw」的說法，當局並未按原定計畫於當天稍早執行處決，但也尚未取消，目前仍在等待進一步消息。