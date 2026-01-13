我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

5萬隻鳥擊 濟州空難179死 機師關鍵75秒絕望音檔曝光

編譯盧思綸／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓濟州航空7C2216航班2024年12月29日釀成179死空難。（路透）
南韓濟州航空7C2216航班2024年12月29日釀成179死空難。（路透）

南韓News1報導，南韓濟州航空7C2216航班2024年12月29日釀成179死空難，南韓國會議員金素喜10日公布調查委員會聽證資料，首度揭露黑盒子所記錄的關鍵75秒，還原機師在生死關頭的對話紀錄。

調查報告從多個面向檢視失事成因，分析涵蓋鳥擊、導航設施、機體、引擎、飛航運作與人為因素等。其中在人為因素章節，收錄並呈現機師在事故前後關鍵75秒、此前未公開的對話錄音。

事故當天上午8時58分11秒在務安機場，副機長先喊出「Bird」，並回報「下面非常多鳥」；委會員分析，當時接近跑道的鳥群規模約5萬隻。

機組員於8時58分20秒放棄降落、宣布復飛；六秒後黑盒子清楚錄到「砰」的撞擊巨響，伴隨著機長短促的痛苦悶哼聲。鳥群衝撞引擎造成立即性的嚴重損害，飛機動力驟降、機鼻下沉。

黑盒子顯示，兩名飛行員在8時58分35秒通報「嚴重損壞」（Severe damage），一秒後隨即宣告進入「緊急記憶項目」（Memory Item）處置程序。此後約15秒內，機組依照緊急應變手冊迅速完成一連串操作：將推力控制改為手動、關閉其中一具引擎，並啟動防火切斷開關。

8時58分50秒，飛行資料紀錄器（FDR）與語音紀錄器（CVR）均停止運作；客機在8時58分56秒發出絕望的「Mayday」求救後，約9時1分與塔台通聯進行跑道緊急迫降，但約在9時2分撞上裝設電波導航設備定位器的混凝土土堤，機上181人僅2人奇蹟生還。

委員會也檢視定位器與其所在混凝土土堤是否符合規範。資料引述《機場安全營運基準》第109條指出，精密進場跑道著陸帶末端240公尺內原則不得設置設施，除非航行必要；委員會認定，務安機場符合此項距離規定，但未符合「設施應可折斷、並盡可能低矮」的要求。

金素喜表示，委會會報告顯示必須從多個角度綜合檢視，不能把責任簡化為機師失誤，她將在國政調查中納入委員會調查報告，釐清事故原因並追究責任。

空難遺屬則質疑，委員會可能將責任歸咎於機師，並淡化國土交通部興建混凝土土堤的責任。

南韓 濟州航空

上一則

澳洲禁兒童社群 Meta關55萬帳號 替代性平台下載量激增

下一則

聯合國：烏克蘭2025年逾2500平民因戰爭喪命 年增31%

延伸閱讀

濟州179死空難黑盒子音檔曝光 遭5萬隻鳥擊 機師絕望求救

濟州179死空難黑盒子音檔曝光 遭5萬隻鳥擊 機師絕望求救
流行民謠天王空難身亡 享年34歲歌迷崩潰 經紀人同機也罹難

流行民謠天王空難身亡 享年34歲歌迷崩潰 經紀人同機也罹難
美航機師網曬薪水單「有很多0」6位數年薪羨煞網友

美航機師網曬薪水單「有很多0」6位數年薪羨煞網友
中共介選音檔流出？韓國瑜怒：抹紅抹黑轉移執政不力

中共介選音檔流出？韓國瑜怒：抹紅抹黑轉移執政不力

熱門新聞

日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12

超人氣

更多 >
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場