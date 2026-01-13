我的頻道

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

澳洲禁兒童社群 Meta關55萬帳號 替代性平台下載量激增

編譯黃淑玲／綜合報導
臉書母公司Meta Platforms表示，為了遵守澳洲的兒童禁用社群媒體法令，Meta已經在澳洲關閉將近55萬個帳戶。

Meta在部落格發文指出，因為澳洲這項禁令，已在當地關閉約33萬個Instagram帳戶，17.3萬個Facebook帳戶，以及近4萬個Threads帳戶，被關的帳戶的使用者被推定年齡未滿16歲。

澳洲這項具里程碑的法律於去年12月10日生效，規定各主要社群媒體，必須禁止16歲以下使用者使用其平台，否則將面臨最高4950萬澳幣（約3300萬美元）的罰款。除了Meta旗下的社群平台，禁令的適用對象也包括中國字節跳動旗下的TikTok等。澳洲是全球首個採取如此嚴厲行動的民主國家，為的是回應社會對社群媒體危害日益加深的憂慮。

Meta在配合澳洲新法規的同時，仍持續表達對該禁令的反對立場，公司呼籲實施統一的年齡驗證機制，以及不論年輕人使用哪一款應用程式，都應有更全面、全產業一致的保護措施。如此才能避免「打地鼠效應」，亦即需要不斷追趕青少年為了規避社群媒體禁令，而轉移到新應用程式的情況。

Meta說，替代性的社群媒體平台下載量激增，他們相當關切。

