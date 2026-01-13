我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

伊朗示威屍體成堆恐6000死 哈米尼嗆川普「遲早被推翻」

編譯中心／綜合12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
在伊朗德黑蘭，許多哀悼者11日抬著棺木，為在抗議活動中喪命的安全部隊成員及平民舉行葬禮遊行。(路透)
在伊朗德黑蘭，許多哀悼者11日抬著棺木，為在抗議活動中喪命的安全部隊成員及平民舉行葬禮遊行。(路透)

伊朗爆發全國性反政府示威，遭到安全部隊血腥鎮壓，時代雜誌（TIME）12日報導，截至10日，伊朗示威死亡總數恐怕已達6000人；半島電視台報導，伊朗外長表示，這給了美國總統川普出兵干預伊朗的藉口，伊朗最高領袖哈米尼12日在X發文，嗆聲川普「對世界妄加裁斷」、「遲早被推翻」；歐洲議會則禁止所有伊朗外交官及代表進入歐洲議會場地。

伊朗鎮壓示威者恐已6000死，社群影片揭屍體成堆，9日發布的一段視頻顯示伊朗德黑...
伊朗鎮壓示威者恐已6000死，社群影片揭屍體成堆，9日發布的一段視頻顯示伊朗德黑蘭抗議者聚集在燃燒的車輛旁，反政府騷亂不斷升級。(路透)

中央社引述時代雜誌報導，伊朗安全部隊造成的示威者死亡人數可能已達數千人，儘管當局封鎖網路，但手機畫面顯示，裝載在卡車上的機關槍掃射街道，傷患擠爆醫院，太平間堆放數百具屍體。

據報導，伊朗示威確切死亡人數尚無法核實。人權組織統計的死亡數已達數百人，但僅計入已確認身分的遺體，且通訊封鎖涵蓋手機與市話，增添核實難度。

不過，根據伊朗首都德黑蘭幾家醫院的通報，以及一個由學者與專業人士組成的海外非正式團體計算，截至10日，死亡總數恐怕已達6000人。

這項統計不含當局未送往醫院、而直接送至太平間的遺體，例如德黑蘭南部郊區卡里札克法醫中心（Kahrizak Forensic Medical Center）地板及停車場堆放數百具屍體。

自由歐洲電台/自由電台（RFE/RL）報導，1月11日社群媒體發布的影片顯示，卡里札克法醫中心外堆放大量屍體。

半島電視台報導，伊朗外長阿拉奇說，伊朗全國示威演變為暴力和血腥衝突，給了川普出兵干預伊朗的藉口。阿拉奇12日在德黑蘭告訴外國大使：「伊朗不尋求戰爭，但已全面備戰」。他也表示，伊朗也準備談判，「但談判必須公平、基於平等權利與互相尊重」。

伊朗最高領袖哈米尼12日在X發文，嗆聲川普「對世界妄加裁斷」，「遲早被推翻」。貼文並附上一張繪圖，將川普描繪成一具正在龜裂崩解的石棺。

伊朗外交部發言人巴格赫里表示，儘管伊朗與美國沒有外交關係，但伊朗與川普的中東特使之間仍維持溝通管道。

CNN報導，去年上半年，伊朗外長阿拉奇與川普特使威科夫就限制伊朗核計畫進行了多輪間接會談，重點是伊朗鈾濃縮庫存問題。

示威者12日在德國法蘭克福參加反對伊朗政府的抗議活動，自2025年12月28日以...
示威者12日在德國法蘭克福參加反對伊朗政府的抗議活動，自2025年12月28日以來，儘管伊朗政府進行嚴厲鎮壓，但全國反政府抗議活動仍在持續。(歐新社)

法新社報導，歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）12日在社群平台X上寫道：「在伊朗勇敢人民繼續爭取權利與自由之際，我決定禁止伊朗伊斯蘭共和國任何外交人員及其他代表進入歐洲議會所有場地。」

梅特索拉還指出：「本院不會賦予這個政權合法性，該政權靠酷刑、壓迫和殺戮才得以維繫。」

伊朗 川普 社群媒體

上一則

伊朗政權若垮台 將重塑全球地緣政治、能源市場

延伸閱讀

「防衛不必擁有土地」軍事專家以美全球基地為例 反駁川普格陵蘭論

「防衛不必擁有土地」軍事專家以美全球基地為例 反駁川普格陵蘭論
「刻意針對我們」明州控告川普政府 打擊移民卻擊斃平民

「刻意針對我們」明州控告川普政府 打擊移民卻擊斃平民
川普點名微軟「別讓美國人幫AI電力埋單」預告宣布新措施

川普點名微軟「別讓美國人幫AI電力埋單」預告宣布新措施
美對中關稅恐加25% 川普賞伊朗貿易連坐關稅 6國中招

美對中關稅恐加25% 川普賞伊朗貿易連坐關稅 6國中招

熱門新聞

日本首相2日在東京舉行記者會，說明與美國總統川普通話。（路透）

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

2026-01-11 01:20
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12

超人氣

更多 >
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場