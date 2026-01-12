我的頻道

加拿大總理卡尼14日起訪中 2議員提前結束訪台行程

編譯周辰陽／即時報導
加拿大總理卡尼6日在法國巴黎的加拿大使館向媒體發表演講。(美聯社)

加拿大總理卡尼（Mark Carney）即將展開近十年來加拿大領導人首次訪問中國的行程，目標在於修補雙邊關係裂痕，並降低加拿大對美國的依賴。與此同時，2名與卡尼同黨的國會議員12日發表聲明表示，將提前結束台灣政府贊助的訪台行程，趕在卡尼訪中前返國。

美聯社與路透報導，與卡尼同屬執政黨自由黨的國會議員何潔思（Helena Jaczek）與拉隆德（Marie-France Lalonde）表示，高興能在此次代表團中與不同政黨成員共同合作。兩人於聲明中指出：「隨著這一階段的訪問行程告一段落，在政府的建議下，我們將返國。」

聲明指出：「鑑於此次行程與總理上週才確認的北京之行出現重疊，避免與加拿大外交政策產生混淆至關重要」。她們並強調，加拿大對台灣的立場並未改變。

據《環球郵報》報導，仍有3名在野黨保守黨的國會議員留在台灣，參加由台灣政府贊助的訪問行程。保守黨影子外交部長莊文浩（Michael Chong）則表示，自由黨決定提前結束行程，「簡直是在向北京的威權主義卑躬屈膝」。

加拿大 卡尼

