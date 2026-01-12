我的頻道

川普施壓伊朗再升級 對與伊往來國家課25%關稅 川習休戰承諾受考驗

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

白宮：川普考慮發動空襲 阻止伊朗鎮壓示威者

中央社／華盛頓12日專電
伊朗爆發全國性反政府示威，遭到血腥鎮壓。白宮發言人今天表示，美國總統川普正在考慮對伊朗發動空襲，以阻止德黑蘭當局鎮壓抗議活動，並指出「民眾正於街頭被殺害」。

時代雜誌（TIME）今天稍早報導，伊朗安全部隊造成的示威者死亡數可能已達數千人。雖然伊朗政府封鎖網路，但社群媒體流出的手機畫面可見，裝在卡車上的機槍掃射街道，傷患擠爆醫院，太平間堆放大量遺體。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）今天告訴記者，「川普總統的一項長處，就是讓所有選項都擺在檯面上。而空襲是這位三軍統帥的眾多選項之一」。

她也說，總統的首要選項永遠是外交，「伊朗政權在公開場合的言論，與美國政府私下收到的訊息相當不同。我認為總統有興趣探討這些私下訊息」。

伊朗外交部稍早指出，雖然美國與伊朗沒有正式外交關係，但外長阿拉奇（Abbas Araghchi）與川普特使之間仍保持溝通管道暢通。

川普昨天表示，美軍正在考慮對伊朗採取「非常強硬的選項」，並指伊朗似乎已跨越他先前劃下的紅線，也就是殺害抗議者。

他還說道，伊朗領導階層已經提出會面要求，但「我們可能得在會面之前就採取行動」。

美國一名官員昨天告訴路透社，川普預計明天與高階幕僚會面，討論應對伊朗的各種方案。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，選項包括軍事打擊、使用祕密網路武器、擴大制裁，以及向反政府勢力提供線上支援。

伊朗國營電視台今天轉播的記者會上，阿拉奇在首都德黑蘭告訴外國大使：「伊朗不尋求戰爭，但已全面備戰。我們也準備談判，但談判必須公平、基於平等權利與互相尊重。」

根據人權團體報告，伊朗境內的死亡人數持續攀升，李維特今天似乎也證實了這些死亡事件。

她表示，總統當然不希望看到德黑蘭街頭有人被殺，但不幸的是，我們現在確實看到這種情況在發生。

伊朗 川普 白宮

