澳洲禁兒童用社群媒體 Meta已關閉55萬個帳號

Meta說，遵守澳洲上月生效的兒童社群媒體禁令，已在當地關閉近55萬個帳戶。(路透)

臉書母公司Meta Platforms表示，為了遵守澳洲 的兒童禁用社群媒體 法令，Meta已經在澳洲關閉將近55萬個帳戶。

Meta在部落格發文指出，因為澳洲這項禁令，已在當地關閉約33萬個Instagram帳戶，17.3萬個Facebook帳戶，以及近4萬個Threads帳戶，被關的帳戶的使用者被推定年齡未滿16歲。

澳洲這項具里程碑的法律於去年12月10日生效，規定各主要社群媒體，必須禁止16歲以下使用者使用其平台，否則將面臨最高4950萬澳幣（3300萬美元）的罰款。除了Meta旗下的社群平台，禁令的適用對象也包括中國字節跳動旗下的TikTok等。澳洲是全球首個採取如此嚴厲行動的民主國家，為的是回應社會對社群媒體危害日益加深的憂慮。

Meta在配合澳洲新法規的同時，仍持續表達對該禁令的反對立場，公司呼籲實施統一的年齡驗證機制，以及不論年輕人使用哪一款應用程式，都應有更全面、全產業一致的保護措施。如此才能避免「打地鼠效應」，亦即需要不斷追趕青少年為了規避社群媒體禁令，而轉移到新應用程式的情況。

Meta說，替代性的社群媒體平台下載量激增，他們相當關切。