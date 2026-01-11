我的頻道

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

傳日相擬解散眾院最快2/8大選 日圓嚇跌

編譯中心／綜合10日電
高市內閣支持率穩固 製表／茅毅【作者：葛讓，日期：2026-01-11，數位典藏序號：20260110233055636】
日本讀賣新聞9日引述政府相關人士報導，首相高市早苗研議在23日國會常會的召集日，就解散眾議院，最快可能2月8日舉行眾議員大選。消息一出，日圓嚇跌，兌美元9日一度貶破158日圓兌1美元，至158.18，是逾一年來最低，跌幅達0.84%。

上述人士指稱，大選日程現有兩個方案，其一為27日公告、2月8日投開票；其二為2月3日公告、2月15日投開票。

鑑於自民黨領導的執政聯盟目前在眾院僅勉強過半，在參議院則是少數，以及高市去年11月在眾院的「台灣有事」發言也使中日緊張進一步升高，這使她意識到，唯有在大選獲勝、提高黨內及國內的向心力，才能營造出從容面對中國的國內政治環境。

然而，去年10月坐上自民黨總裁及首相的高市本人，與其領導的內閣民調雖高，但自民黨內不少人擔憂，對內閣的民意支持度不必然就會轉化為對自民黨及黨籍候選人的選票。

高市內閣揭櫫「大膽」的積極財政等核心政策，在國會易受在野黨挑戰；外部則有中日緊張的壓力。這使她身邊不斷有「趁民調很高之際，取得更多民眾信任才是上策」的意見。

去年11月自民黨就低調實施大選民調，顯示自民黨有望單獨拿下逾260席，比眾議院剛好過半所需的233席還多不少，且日前的最新民調更佳，讓高市得以下定決心。

高市本周將在其眾議員選區奈良和南韓總統李在明舉行日韓峰會；同為全球傑出女性政治人物的義大利總理梅洛尼15也將訪日。這些行程可能成為「高市外交」的舞台，是解散眾院改選的有利題材。

但在大選後，即2月底前必須召集新一屆國會，需經眾、參兩院審議，通過2026財年的中央政府預算案，屆時勢必面臨在野黨對自民黨及她頻繁舉行大選，以及在施政上未拿出真正政績的質疑。

另外，同屬執政聯盟的日本維新會，最重視的砍一成眾議員席次等政策主張若未能實現，聯盟內部就可能起內鬨。

讀賣去年12月民調則顯示，高市領導下的自民黨支持度不過30%，和她本人居高不下的支持度有很大落差，低於她前任的總裁兼首相石破茂領導的自民黨在前年、即上次大選敗選前的數字。

日本首相高市早苗。（路透）
民調 眾院 眾議員

