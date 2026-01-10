美對委內瑞拉、格陵蘭出手 專家憂：加拿大恐是下一個

我的頻道

編譯中心／綜合9日電
前加拿大駐聯合國大使李博等專家提出警告，美國對委內瑞拉軍事行動及不放棄併吞格陵蘭，也可能侵占加拿大；圖為加拿大不列顛哥倫比亞省議會大廈。 （路透）
前加拿大駐聯合國大使李博等專家提出警告，美國對委內瑞拉軍事行動及不放棄併吞格陵蘭，也可能侵占加拿大；圖為加拿大不列顛哥倫比亞省議會大廈。 （路透）

美國對委內瑞拉的軍事行動及不放棄併吞格陵蘭的態度，引發了加拿大的憂慮，前加拿大駐聯合國大使李博（Bob Rae）等專家接受媒體訪問時提出警告，美國也可能侵占加拿大。

加拿大駐聯合國前任大使李博最近接受加拿大多家媒體訪問時提到，加拿大人如果認為美國不會將加拿大列入侵略目標，那就大錯特錯了，「川普根本不把加拿大的主權當一回事」。

川普上任後不斷發出加拿大應成為美國「第51個州」的言論，李博認為「這絕非隨口說說」，川普一直對加拿大有盤算，「他覺得他來治理加拿大會比我們更出色。我們必須認清一個事實：此人會有所行動，而他的這種『認真』，既不光彩，也不合法。」

加拿大廣播公司（CBC）報導，曾經擔任加拿大現任和前任外交部長資深顧問的加拿大皇家大學（Royal Roads University）學者高登（Adam Gordon）說，愈來愈多證據表明，川普政府確實有可能對加拿大採取軍事脅迫手段。

高登表示，川普以委內瑞拉是美國毒品走私的源頭為由而推翻馬杜洛（Nicolas Maduro）政權，這與美國對加拿大出口商品徵收關稅的理由如出一轍。

有一些外交觀察家持緩和態度，認為加拿大要警惕，但也不要就此斷定加拿大已被美國列為軍事目標。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）美洲計畫副主任埃爾南德斯-羅伊（Christopher Hernandez-Roy）表示，川普緊抓格陵蘭是為了確保中國和俄羅斯不會肆意在北極圈進行擴張行動，如果加拿大能展現出能力巡邏自己的北極地區，美國就不會覺得他們需要對加拿大採取進一步行動。

此外，經濟學人日前刊登一篇名為「加拿大國防部正在為來自美國的威脅做準備」的文章，稱加拿大史無前例地，非常嚴肅並積極地號召加拿大人報名參軍保衛國家，無論是16歲還是65歲，在遭遇軍事襲擊或重大自然災害時願意出手援助國家。

加拿大 川普 委內瑞拉

