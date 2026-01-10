全球1/6人口使用AI 阿聯64%普及率再奪冠 美排名輸台灣

我的頻道

編譯林文彬／綜合外電
全球人工智慧（AI）普及率，阿拉伯聯合大公國以64%普及率蟬聯世界第一；圖為阿聯最大的城市杜拜。（取材自維基百科）
全球人工智慧（AI）普及率，阿拉伯聯合大公國以64%普及率蟬聯世界第一；圖為阿聯最大的城市杜拜。（取材自維基百科）

全球人工智慧（AI）普及率2025年下半年進一步上升，目前全球約六分之一人口正在使用生成式AI工具，普及速度之快引人注目。南韓普及率上升4.8個百分點至30.7%，升幅居全球之冠，全球排名大幅進步七名至第18名。

根據微軟的2025年全球AI普及報告，2025年下半年全球16.3%勞動年齡人口曾使用生成式AI產品，比上半年的15.1%高1.2個百分點，但南北落差擴大。全球北方去年下半年AI普及率上升1.8個百分點至24.7%，全球南方上揚1個百分點至14.1%，落差從9.8個百分點擴大至10.6個百分點。

及早投資數位基礎設施、AI技能與政府採用的國家AI普及率持續領先，阿拉伯聯合大公國以64%普及率蟬聯第一，新加坡維持在第二名，普及率為60.9%，排名第三的挪威普及率為46.4%。愛爾蘭、法國、西班牙及紐西蘭，普及率也高於四成。

台灣AI普及率從去年上半年的26.4%上升至下半年的28.4%，高於美國、日本與中國。

微軟指出，南韓AI普及率大躍進歸功於國家政策加速AI整合、前沿模型韓語能力增強，以及為消費者打造的功能產生共鳴。OpenAI旗下GPT‑4o與GPT-5模型韓語能力大幅提升，南韓大學修學能力試驗表現與頂尖大學生平起平坐。ChatGPT‑4o生成的吉卜力風格影像在南韓社群平台爆紅，也讓數百萬人首次接觸AI，許多人在熱潮消退後仍持續探索AI其他功能。

DeepSeek崛起是2025年數一數二出乎意料的發展，該公司旗艦模型具備與美國頂尖AI系統競爭的能力。微軟指出，儘管DeepSeek北美和歐洲普及率持續低落，中國大陸、俄羅斯、伊朗、古巴、白俄羅斯和整個非洲普及率卻大幅上升。數據顯示，DeepSeek中國大陸市占率達到89%，白俄羅斯為56%，台灣則不到一成。

AI 白俄羅斯 南韓

