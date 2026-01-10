李在明訪中國後 13日赴日相故鄉會面 韓日中關係受矚

南韓總統李在明（右）將於1月13日訪問日本奈良；圖為李在明與日相高市早苗（左）去年10月30日在南韓慶州會談。（路透）

南韓 青瓦台9日公布總統李在明 將在13至14日訪問日本 ，屆時將與日本首相高市早苗舉行會談，剛結束訪問中國行程的李在明將如何處理韓中日的關係，成為外界關注議題之一。

青瓦台發表聲明公布李在明訪日行程，他這次將訪問高市早苗的故鄉奈良，延續穿梭外交。韓聯社指出，高市早苗去年10月底藉APEC峰會期間，在李在明的故鄉慶州舉行韓日會談，當時李在明表示，「秉持穿梭外交的精神，如果可以，下次訪問日本的話想去奈良縣」。

這是李在明去年上任以來的第5次韓日峰會，也是前日本首相石破茂辭職、高市就任以來的第2次峰會。青瓦台表示，雙方預計在會談中討論區域及國際問題，以及如何在經濟、社會、文化等與人民生活直接相關的各個領域加強合作。

李在明剛結束5天4夜的訪中行程，推動改善韓中關係，報導指出，隨著近期中日衝突升級，外界關注李在明是否可能與高市就此問題對話，並討論兩國之間長期存在的歷史爭議問題。

然而，南韓知中學者李鐘赫分析，李在明的相關表述顯示韓方沒有必要將自己定位為積極的調解者；而且中日關係愈緊張，雙方愈有動力爭取南韓的合作與支持，韓方可以擴大自身的政策選項。

李鐘赫指出，李在明的相關表述顯示，在中日關係出現摩擦與緊張的背景下，韓國並沒有必要主動將自己定位為積極的調解者。無論是明確站在某一方，還是在形式上與時與雙方保持距離，最終都可能引發中日雙方的疑慮與不信任。

中國國家主席習近平在韓中峰會上表示，中韓雙方「應當堅定站在歷史正確一邊，做出正確戰略選擇」，被認為是就日本歷史問題暗示南韓選邊站，若高市也發出類似信號，南韓可能再度面臨「夾心」困境。

南韓國家安保室長魏聖洛在李在明日本行的行前說明會上表示，不排除就中國對日本的出口管制問題進行討論；同時，韓方希望透過這次會議，為兩國在人道主義上就過去歷史問題創造合作機會。

此外，魏聖洛說，會談中可能也會討論南韓加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的問題。