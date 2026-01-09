委內瑞拉石油若斷供 這國家能源30天內恐崩、政府可能倒台

在古巴哈瓦那美國大使館附近的反帝國主義紀念碑前，工人們日前將古巴國旗降半旗，以悼念美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛期間因此喪生的古巴人。 （美聯社）

古巴 早已瀕臨崩潰邊緣，隨著委內瑞拉 總統馬杜洛遭美軍逮捕，維持古巴經濟命脈的委內瑞拉石油 進口陷入危機，古巴各地民眾紛紛猜測，政府是否會成為下個倒台對象。專家指出，沒有委國石油，古巴能源系統恐怕30天內就會全面崩潰。

華爾街日報報導，美國逮捕馬杜洛，對這個不到1000萬人口、長期依賴委國石油勉強維繫經濟的島國造成震撼。古巴正陷入經濟崩潰、嚴重程度已可比擬30多年前蘇聯解體後遭逢的大危機，如今情況雪上加霜。

在較貧困的城市中，民眾公開揣測美國是否會推翻古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）領導下的政府。狄亞士-卡奈是1959年發動古巴革命、震撼拉丁美洲的卡斯楚（Fidel Castro）和勞爾‧卡斯楚（Raul Castro）兄弟的接班人。

哈瓦那的政治活動人士奎斯塔（Manuel Cuesta Morúa）評論政府時表示：「他們很緊張，鎮壓會加劇，這是典型反應。」

馬杜洛被推翻兩天後，居民佛羅雷斯（Reynaldo Flores）正忍受哈瓦那住處連續第五天停水。這已成新常態——每日停電、醫療系統崩潰、垃圾堆積街頭，以及源自蚊蟲傳染疾病而關節痠痛。

66歲的佛羅雷斯說，「常常6、7、10天沒水，」等到水來時，卻往往沒電能抽水。最讓他擔心的，是年長者在垃圾中找食物，染上疾病卻只能到擠爆的醫院等死，更別提令人窒息的高溫。

古巴經濟危機早已持續多年，自新冠疫情後更嚴重。自2020年以來，已有超過270萬人——約占全國人口1/4，多為年輕且有抱負者——逃離古巴，大多前往美國。古巴人口學者卡羅斯（Juan Carlos Albizu-Campos）稱這為「人口掏空」，估計目前僅剩800萬人口。

卡羅斯表示，大規模外流與女性生育率下降交互影響，使古巴新生兒人數跌破1899年獨立戰爭後人口大減的水準。

古巴裔美國前國會議員賈西亞（Joe García）長期與高層官員保持聯繫，他說：「古巴的問題早已是生存危機。對古巴而言，絕望已至，還在持續惡化。」

旅遊曾是古巴經濟支柱之一，如今據業界人士透露，旅館住房率低於三成。專家估算，來自旅遊業的外匯收入已減少75%。

許多古巴人仰賴海外家人匯款生存。國家每年靠數千名派駐委內瑞拉、墨西哥等國的古巴醫師上繳報酬，並憑藉委國補貼石油進口，維持供電。然而，如今這條石油命脈可能被美國截斷。

德州大學追蹤古巴能源消耗的皮農（Jorge R. Piñon）指出，古巴已無力在國際市場購買石油，只能期盼友好國家如安哥拉、阿爾及利亞、巴西、哥倫比亞能在委內瑞拉受美國施壓斷供後填補缺口。

委內瑞拉現供應古巴每日約3.5萬桶石油，島內全日需求約10萬桶。古巴自產約4萬桶含硫和重金屬的重油，專門供應老舊發電廠。去年墨西哥供油每日2.2萬桶，近日已降至約7000桶，俄羅斯則每日供應1萬桶。

皮農說，一旦委內瑞拉斷供，古巴經濟將遭受毀滅性打擊。

「我不會意外美國最後要求委內瑞拉繼續對古巴供油，避免再次打開潘朵拉盒子。」皮農根據運輸追蹤服務監控油輪動向計算，沒有委國石油，古巴能源系統恐怕30天內就會全面崩潰。