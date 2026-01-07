滑雪隊排愛心致哀瑞士惡火 受難者家屬訴喪女之痛

我的頻道

中央社7日專電
瑞士克蘭蒙丹納一間酒吧發生大火後，前來致哀的民眾與採訪媒體，僅能在外圍停留。現場滿是悼念的鮮花與蠟燭。(中央社)

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納一間酒吧重大火災造成約40人罹難，輿論對公安責任強烈究責之際，中央社直擊小城籠罩濃濃的哀悼與反思氛圍，居民堅強互相扶持，許多人主動停止上山滑雪避免增加醫護工作量，另孩童滑雪隊排出愛心圖致意，整個小鎮正努力在傷痛中尋找力量。

中央社記者前往這個知名的滑雪小城，一位不具名的民眾表示，這裡是一個小地方，大家彼此都認識。有的人也直接認識受難者與其家庭，大家都堅強互相支持。傷痛中很少人願意直接讓媒體訪問。

一位鄰鎮不具名的母親則表示，發生火災的星座酒吧（Le Constellation bar）是她兩個孩子常去的地方，她只能慶幸當晚孩子沒去。也有認識的15歲的孩子當晚去了，但是因不滿16歲所以被趕回家。

居住在附近的台僑詹羽凡也表示，有許多人在事故發生後就停止上山滑雪，因為滑雪可能會受傷，在這個重要時刻不要增加醫護的工作量。孩子的滑雪隊也停止比賽，教練改變教學方式，不是繼續日常歡樂動感的滑雪氣氛，而是以謹慎的態度帶著孩子面對這場災難。

孩童滑雪隊在山上排成了一個愛心，為受難者致哀，畫面發布至社群平台，引發許多人共鳴。

警方在火災現場第一時間已經拉起封鎖線，記者直擊目前警察與保全24小時防護，致哀的民眾與媒體，僅能在外圍停留。現場滿是鮮花與蠟燭，民眾安靜默哀，眼眶泛紅，久久不願離去。

目前已結冰的克蘭蒙丹納湖宛如一面灰白色的鏡子。湖畔中，一面降下半旗的瑞士國旗迎著寒風飄動，象徵瑞士全國的悼念。

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一處酒吧發生重大火災後，全瑞士每天都有民眾前來哀悼致意，事發現場滿是鮮花與蠟燭，代表著人們的哀傷。(中央社)

瑞士克蘭蒙丹納一間酒吧跨年夜發生大火，造成約40人喪生，瑞士全國降半旗哀悼，圖為結冰的克蘭蒙丹納湖。(中央社)

一位24歲受難者的父親（Joel Rey）近日接受瑞士廣播電視台（SRF）訪問，說明了事發當日的心路歷程，他仍清楚記得，兩位警察和一位心理醫師立刻登門拜訪提供支持。對他來說，整個災難崩解了他的世界，關於孩子的生死他急需要一個答案，等待的心情緊繃焦慮，不知道自己能撐多久。

他說，有收到許多關懷，並從親友、社區、政府得到支援，在第一時間有人在身邊是重要的幫助。「我並不想追究任何人的責任，只是不斷的追問自己，為什麼是發生在我女兒的身上。她是那麼開朗的孩子，還有著大好前程」。

克蘭蒙丹納大火後，公安責任歸屬與瑞士消防法規成為全國焦點，市長費勞德（Nicolas Feraud）在記者會上表示，已委託一個外部專家小組負責未來的防火安全檢查，並禁止煙火，此外並計畫檢查所有餐廳的安全設施。對於外界要求市長辭職的聲音，費勞德則予以拒絕，他表示「在風暴中不會離開船隻」。

外電報導，這場火災，造成約40人罹難，至少116人受傷，重大傷亡引發全球關注；費勞德表示，這家酒吧在2019年以後就不曾進行安全檢查。

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納一間酒吧重大火災，造成約40人罹難，居住在附近的台僑詹羽凡...
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納一間酒吧重大火災，造成約40人罹難，居住在附近的台僑詹羽凡表示，許多人在事故發生後就停止上山滑雪，因為滑雪可能會受傷，在這個重要時刻不要增加醫護的工作量。(歐新社)

