伊朗示威潮增至35死1200多人被捕 美介入機率受關注

編譯中心／綜合6日電
伊朗首都德黑蘭民眾行經街頭一幅反美壁畫。（路透）
伊朗首都德黑蘭民眾行經街頭一幅反美壁畫。（路透）

人權團體6日說，持續已一周多的伊朗民眾抗議行動已釀35人死亡，含兩名安全部隊成員，並有1200多人被補。這波示威潮已擴及伊朗31個省中的27省250多個地點，且示威活動仍未見停止跡象。

中央社引述美聯社報導，總部位於美國的「人權運動人士通訊社」（Human Rights Activists News Agency，HRANA）指出，死者還包括29名示威者和四名兒童。其消息來自伊朗境內一個人權運動人士網路，過去對伊朗暴動消息的報導準確。

據信與伊朗準軍事部隊「伊斯蘭革命衛隊」（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）關係密切的伊朗半官方通訊社法斯社（Fars）6日晚報導，至今已有約250名警察和45名巴斯杰（Basij）民兵組織成員在群眾示威中受傷。巴斯杰是伊斯蘭革命衛隊中的全志願編制。

伊朗這波抗議浪潮，雖未如2022年因女子艾米尼（Mahsa Amini）被指未符合女性衣著規定，而在警方拘留期間死亡，引發全國的示威潮那樣廣泛和激烈；但目前死亡人數持續增加，也讓美國干預的可能性升高。

美國總統川普（Donald Trump）2日已警告德黑蘭，若其「以暴力手段殺害和平抗議人士」，美國將「前來解救他們」。隔天美軍便出動逮捕德黑蘭長期盟友、委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），使得川普這番發言有了新的重要性。

伊朗近年來出現過數波全國性示威。由於其面臨的制裁加劇，加上2025年6月與以色列發生12日戰爭，此後國家陷入困境。伊朗貨幣里亞爾12月大幅貶值，兌美元匯價崩跌至140萬里亞爾，不久後便爆發最近這波抗議。

報導指出，這場抗議活動已成為伊朗自2022年後伊朗規模最大的抗議活動。22歲的瑪莎阿米尼（Mahsa Amini）2022年在警方拘留期間死亡，引發了全國性的示威遊行。據稱阿米尼是因未按當局要求佩戴頭巾而被拘留。

