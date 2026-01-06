波羅的海電纜再傳受損 暫無查到船隻涉案證據

我的頻道

編譯中心／綜合5日電
一條連接立陶宛與拉脫維亞的海底電信電纜於2日傳出受損，拉脫維亞警方登上一艘疑似涉案的船隻展開調查。（路透）
一條連接立陶宛與拉脫維亞的海底電纜，近日在拉脫維亞港口附近的波羅的海水域遭到破壞。拉脫維亞警方5日表示，尚未發現證據顯示遭調查的船隻與電纜損壞事件有直接關聯，調查持續進行中。先前芬蘭與愛沙尼亞間的一條海底電纜也於跨年夜受損，芬蘭警方扣留一艘俄羅斯貨輪，表示該貨輪在撞擊電纜前，已沿著海床拖行了「至少數十公里」

中央社引述立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，波羅的海海域一條私人海底電纜日前遭破壞。立陶宛國家危機管理中心（NCMC）自4日起就與拉脫維亞相關單位保持密切聯繫，針對這條連接立陶宛什文托伊（Šventoji）與拉脫維亞利耶帕亞（Liepāja）的海底電纜疑似受損事件進行協調。

拉脫維亞方面曾表示，初步不排除船隻通行路線與電纜位置重疊的可能性。警方4日在海岸防衛隊及其他內部安全部門配合下，登上一艘停泊在利耶帕亞港的船隻調查。

報導指出，據拉國警方5日最新說法，調查目前並未掌握可將這艘港內船隻與電纜損壞直接連結的具體證據。相關調查仍在進行中。

相關單位表示，立陶宛與拉脫維亞的通訊服務維持正常，未對用戶造成影響。

近年來，波羅的海地區關鍵基礎設施安全疑慮持續升高。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，該區陸續發生多起電力電纜、電信連線與天然氣管線中斷事件。北大西洋公約組織（NATO）因此在去年1月啟動「波羅的海崗哨」（Baltic Sentry）行動，加強海上巡邏。

先前，芬蘭與愛沙尼亞間的一條海底電纜也於跨年夜受損。法新社報導，警方去年12月31日扣留從俄羅斯聖彼得堡前往以色列海法（Haifa）、長132公尺的貨輪費特堡號（Fitburg），因這艘船涉嫌以船錨毀損芬蘭灣海底電纜。

警方在聲明中表示：「有理由懷疑，費特堡號的錨及錨鏈在抵達受損點之前，已在海床上拖行至少數十公里。」

芬蘭電信業者Elisa擁有這條受損電纜，其斷裂地點位於愛沙尼亞的專屬經濟區內。

立陶宛 俄羅斯 跨年

