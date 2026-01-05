委內瑞拉總統府暗夜爆激烈槍戰 原因不明傳誤判友軍

委內瑞拉一名示威者手持比喻前總統馬杜洛及其妻佛羅雷斯的玩偶。(路透)

位於委內瑞拉 卡拉卡斯的總統府觀花宮（Miraflores Palace）5日晚間爆發激烈槍戰，目前尚不清楚原因為何。目前正值卡拉卡斯政局動盪之際，美國日前出動美軍逮捕並推翻總統馬杜洛 政權，而副總統羅德里格斯甫於5日宣誓就職。

BREAKING:



Heavily armed men on the streets of Caracas pic.twitter.com/CUv4lIFtXu — Visegrád 24 (@visegrad24) 2026年1月6日

▲ 影片來源：X平台＠visegrad24（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

Vecino de Miraflores en Caracas me envía este video. Tiroteo en las adyacencias. Desconozco el motivo real. 20:15PM pic.twitter.com/BRsC8n0c9G — Richard Humberto Blanco Bencomo (@richardhblanco) 2026年1月6日

▲ 影片來源：X平台＠richardhblanco（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

BNO News報導，目擊者向當地媒體表示，事發前疑似有人在觀花宮周邊發現無人機，隨後安全部隊朝空中開火；有報導推測，現場可能因誤判內部或友軍無人機而引發混亂。

綜合目擊說法與社群媒體流傳影片，第一波通報約在當地時間晚間8時30分出現，畫面疑似顯示輕武器或防空火力朝天空射擊。

另有更多網路影像顯示，總統府周邊疑似持續傳出槍聲，且可見武裝人員出現在附近區域。

根據X上網友分享的畫面與說法，現場疑似出現坦克與裝甲車進駐，甚至曾傳出疑似政變，但相關消息仍有待進一步核實。

目前仍不清楚槍聲原因與是否有人員傷亡，相關單位尚未就事件作出進一步說明。