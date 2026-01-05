我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2026年星座×血型運勢排行 這2星座獨佔前10

加州華人聚居區好市多、家得寶 多人「零元購」下場慘

委內瑞拉總統府暗夜爆激烈槍戰 原因不明傳誤判友軍

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
委內瑞拉一名示威者手持比喻前總統馬杜洛及其妻佛羅雷斯的玩偶。(路透)
委內瑞拉一名示威者手持比喻前總統馬杜洛及其妻佛羅雷斯的玩偶。(路透)

位於委內瑞拉卡拉卡斯的總統府觀花宮（Miraflores Palace）5日晚間爆發激烈槍戰，目前尚不清楚原因為何。目前正值卡拉卡斯政局動盪之際，美國日前出動美軍逮捕並推翻總統馬杜洛政權，而副總統羅德里格斯甫於5日宣誓就職。

▲ 影片來源：X平台＠visegrad24（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

▲ 影片來源：X平台＠richardhblanco（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

BNO News報導，目擊者向當地媒體表示，事發前疑似有人在觀花宮周邊發現無人機，隨後安全部隊朝空中開火；有報導推測，現場可能因誤判內部或友軍無人機而引發混亂。

綜合目擊說法與社群媒體流傳影片，第一波通報約在當地時間晚間8時30分出現，畫面疑似顯示輕武器或防空火力朝天空射擊。

另有更多網路影像顯示，總統府周邊疑似持續傳出槍聲，且可見武裝人員出現在附近區域。

根據X上網友分享的畫面與說法，現場疑似出現坦克與裝甲車進駐，甚至曾傳出疑似政變，但相關消息仍有待進一步核實。

目前仍不清楚槍聲原因與是否有人員傷亡，相關單位尚未就事件作出進一步說明。

委內瑞拉副總統羅德里格斯(左)5日宣誓就職代理總統。(歐新社)
委內瑞拉副總統羅德里格斯(左)5日宣誓就職代理總統。(歐新社)

委內瑞拉 馬杜洛

上一則

川普威脅併吞格陵蘭 芬蘭總統公開力挺丹麥

下一則

西班牙首都三王節遊行 煙火燈光秀告別聖誕假期

延伸閱讀

羅德里格斯正式宣誓就職 出任委內瑞拉代理總統

羅德里格斯正式宣誓就職 出任委內瑞拉代理總統
伊朗稱與委內瑞拉關係不變 俄使館建議公民勿赴委國

伊朗稱與委內瑞拉關係不變 俄使館建議公民勿赴委國
委內瑞拉「5人幫」頓失2人 27年查維斯派政權陷危機

委內瑞拉「5人幫」頓失2人 27年查維斯派政權陷危機
魯比歐接下最艱鉅任務：將成美國治理委內瑞拉「總督」

魯比歐接下最艱鉅任務：將成美國治理委內瑞拉「總督」

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33

超人氣

更多 >
「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了

「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
3生肖全年少病痛 屬牛自律提升精神、他敢於調整生活型態

3生肖全年少病痛 屬牛自律提升精神、他敢於調整生活型態
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」